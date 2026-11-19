19/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Con el estreno mundial de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games logró una marca inédita en la industria de los videojuegos: alcanzar una media de 99 sobre 100 en Metacritic, la calificación más alta registrada en el agregador.

Una espera que rindió frutos

El logro cobra mayor dimensión al sostenerse sobre alrededor de 147 a 148 análisis de la prensa especializada, un volumen de reseñas muy superior al que recibió el líder histórico original, motivo por el cual algunos listados internos lo ubican en el primer lugar pese al empate numérico.

Asimismo, el título superó en puntuación al reciente remake de Ocarina of Time lanzado este mismo mes para Nintendo Switch 2, que promedió 96 puntos. GTA VI, sin embargo, queda ahora pendiente de la calificación de los usuarios, cuya ventana se habilita recién este 20 de noviembre.

Puntaje en Metacritic.

El legado inamovible de Ocarina of Time desde 1998

Hasta ahora, ningún lanzamiento había logrado igualar en el podio principal a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, estrenado en el año 1998 para la consola Nintendo64. La obra dirigida por Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma se mantuvo durante 28 años como el único poseedor de ese techo crítico gracias a una revolución jugable que sentó las bases del diseño moderno en tres dimensiones.

Entre sus aportes más influyentes destacan el sistema de fijado de objetivos (Z-targeting), el uso contextual de botones, la transición fluida entre exploración y combate y una narrativa cinematográfica integrada en un mundo semiabierto.

Título de Nintendo mantuvo el récord durante casi 30 años.

Más de una década de espera y nuevas mecánicas en Vice City

El impacto de GTA VI responde también a más de trece años de espera desde Grand Theft Auto V y a una de las producciones más ambiciosas y costosas del entretenimiento digital. Ambientada en el estado ficticio de Leonida y con el regreso a Vice City, la entrega protagonizada por Lucia y Jason introduce cambios profundos en su estructura jugable.

De acuerdo con el repaso de sus novedades, el título recupera el sistema policial de seis estrellas con reacciones mucho más realistas, exigiendo testigos, cámaras o alarmas para activar la búsqueda según vestimenta o vehículo, sumado a un combate cuerpo a cuerpo más técnico basado en el entrenamiento de ambos protagonistas quienes también pueden alternar roles dinámicos en la historia.

La llegada de GTA VI a la cúspide de Metacritic no desplaza el peso fundacional de Ocarina of Time, sino que traza un puente entre dos hitos generacionales separados por casi tres décadas. Mientras el clásico de 1998 definió las reglas del videojuego 3D moderno, la superproducción de Rockstar consolida un nuevo estándar técnico y narrativo para el mundo abierto actual.