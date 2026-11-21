21/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El videojuego Grand Theft Auto VI ya se encuentra disponible a nivel mundial para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, generando amplia repercusión entre los usuarios peruanos tras detectarse la presencia de la bandera del Perú dentro de sus escenarios.

De acuerdo con reportes compartidos en redes sociales por jugadores locales y por el creador de contenido Phillip Chu Joy, el emblema nacional figura tanto en una zona de banderas internacionales en el mapa del Centro como en un mercado ubicado dentro del mismo entorno virtual.

Trama principal, especificaciones técnicas y banda sonora

La historia de Grand Theft Auto VI se desarrolla en Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida, y sigue a los protagonistas Jason y Lucía, quienes quedan atrapados en medio de una conspiración criminal luego de que un golpe fallido complica su situación y los obliga a depender mutuamente para sobrevivir.

En el apartado técnico, el título fue desarrollado para la actual generación de consolas funcionando a 30 fotogramas por segundo, mientras que en PlayStation 5 Pro incorpora mejoras visuales mediante la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) y sombras con trazado de rayos.

Asimismo, la versión para PlayStation 5 integra funciones de respuesta háptica en los controles DualSense, renderizado espacial con audio tridimensional Tempest y tiempos de carga optimizados, en tanto que en Xbox se habilitó su ejecución mediante Xbox Cloud Gaming en consolas Xbox Series X|S y Xbox One, además de admitir juego remoto en ambas plataformas.

De manera paralela al lanzamiento del videojuego, se publicó la producción musical 'Grand Theft Auto VI: The Album', que reúne 34 canciones originales interpretadas por artistas como Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna y Burna Boy.

Repercusión en redes sociales y participación de marcas peruanas

Tras su estreno global, GTA VI se posicionó entre las principales tendencias en plataformas digitales debido a su volumen de ventas y a los registros audiovisuales difundidos por gamers que exploraron los detalles del mapa de Leonida.

En el ámbito local, la aparición de la bandera peruana en distintos puntos de la ciudad virtual impulsó la difusión de capturas y videos entre comunidades de jugadores, quienes destacaron el detalle gráfico incorporado en el entorno del juego.

Sale más de una vez la bandera peruana en GTA VI 🇵🇪 https://t.co/9OxpoOJ7yL — Sofía Pichihua (@zophiap) November 20, 2026

A raíz del alcance digital del lanzamiento, diversas marcas peruanas y entidades públicas adaptaron su comunicación visual a la estética gráfica característica de la franquicia mediante ilustraciones temáticas difundidas en sus canales oficiales.

Entre estas iniciativas destacó la publicación de Marca Perú, entidad que presentó una pieza gráfica inspirada en el estilo visual de GTA VI para exhibir paisajes y atractivos representativos del territorio nacional.

En ese sentido, GTA VI consolidó su impacto tras su estreno en consolas de actual generación al despertar el interés de la comunidad gamer peruana por la aparición de la bandera nacional en sus escenarios y motivar diversas piezas gráficas inspiradas en el videojuego por parte de marcas e instituciones del país.