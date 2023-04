Estrenan documental que narra los últimos días de Alan García: "El mejor presidente que ha tenido el país"

El 17 de abril del 2019 una noticia conmocionó a la prensa nacional y extranjera, pues el expresidente peruano Alan Garcia decidió terminar con su vida, minutos antes de ser arrestado por presuntamente estar involucrado en el caso Odebrecht. Esta vez, a 4 años de su muerte, se estrenará un documental que narra los últimos días de vida de uno de los políticos mas polemicos de las últimas decadas.

Cabe resaltar que, la película fue dirigida por el periodista Ernesto Carlín, quien comenta que le tomó 2 años de exhaustiva investigación; además, cuenta con opinión de diversas personalidades, como dirigentes del partido aprista, expresidentes de distintos paises de Latinoamérica y militantes del partido de la estrella, que tuvieron cercanía con Alan García en sus últimos días.

En la entrevista dirigida por Katyuska Torres, también se comentó que varias personas estuvieron involucradas en la realización del documental, pero la familia del político decidió no participar de la cinta, y que solo se limitaron a proporcionar material para la realización del documental.

"Nosotros consultamos con todos sus familiares cercanos y ellos declinaron su participación, solo alguno de ellos nos proporcionó algún material. Carla García, quién es amiga mía, y he hablado con ella, me dijo que prefería no participar por el tema del dolor, pero autorizaba el documental y le deseo éxitos en la producción", explicó.