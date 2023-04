Desaprobación a la gestión de Dina Boluarte y el Congreso alcanza 77% y 84% en abril, según IPSOS

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los resultados obtenidos tras la última encuesta realizada por IPSOS Perú revelaron que, en abril, son altas las cifras de desaprobación que tienen la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Congreso.

Gobierno de Dina Boluarte

El documento presentado por la encuestadora detalla que un 77% de los peruanos no está conforme con el gobierno de la jefa de Estado; mientras que, un 15% manifestó estar a favor de dicha administración.

A los encuestados se les cuestionó las razones por las que desaprueban la gestión de Boluarte Zegarra como presidenta de la República; ante ello, el 45% de la población respondió que se debe a que tienen la percepción de que la mandataria "no está haciendo nada por mejorar la situación económica del país".

Mientras, un 38% atribuye su posición a un "mal manejo de las protestas / los muertos de las protestas"; un 31% a que "está involucrada en problemas de corrupción durante la campaña electoral", un 30% a que "no está apoyando a los damnificados de las lluvias y huaicos".

También, el 28% de los ciudadanos expresó la referida desaprobación a la dignataria porque "quiere quedarse en el gobierno / no quiere adelanto de elecciones"; un 27% porque sienten que "traicionó a Pedro Castillo / aliada del Congreso"; un 22% porque "no apoya a los más pobres / al pueblo" y, finalmente, el 4% respondió con un "no precisa".

Congreso desaprobado

Los ciudadanos también respondieron sobre que evaluación tienen respecto al Poder Legislativo luego de que se les planteó la pregunta: "¿Diría que aprueba o desaprueba al Congreso de la República?".

El 84% de los connacionales mostró su posición en rechazo al Parlamento, generando así que este poder del Estado mantenga una alta impopularidad entre la opinión pública.

Contrario a ello, únicamente el 10% de los peruanos indicó que aprueba el trabajo realizado por el Congreso. Dicha cifra es similar a la obtenida en marzo del presente año.

Situación de Pedro Castillo

Cabe mencionar que la encuestadora también consultó a la población sobre su opinión respecto a lo que debería suceder con el expresidente de la República, Pedro Castillo, frente a las investigaciones que afronta y su actual situación legal.

"Como sabe, al expresidente Pedro Castillo se le está juzgando por varios delitos, ¿cree que debe seguir el juicio con prisión preventiva o debe seguir el juicio el libertad", expresa la pregunta planteada.

Tras ello, un 69% en Lima indicó que el exjefe de Estado debería "seguir el juicio con prisión preventiva"; el 41% del interior del país coincide con dicha posición. Por el contrario, el 28% de los encuestados en Lima y el 54% del interior dijeron que debe "seguir el juicio en libertad".

De esta manera, a través de la encuesta de IPSOS, se conoció la desaprobación que la gestión de Dina Boluarte y el Congreso tienen en abril, así como también la opinión de los peruanos sobre la situación de Pedro Castillo.