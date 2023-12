Fabianne Hayashida rompe en llanto al hablar del secreto de su aún esposo Mario Rangel: "Me derrumbó"

Fabianne Hayashida atraviesa actualmente un duro momento. La exchica reality se encuentra en medio de un proceso de divorcio con su aún esposo Mario Rangel, de quien se habría enterado un fuerte secreto que la tiene muy afectada.

Cuando la animadora infantil anunció el fin de su matrimonio de casi dos años con Mario Rangel, le comunicó también a sus seguidores que la situación quedó en buenos términos; sin embargo, esto rápidamente cambió por algo que habría descubierto la popular 'China'.

Es así que, mediante sus redes sociales, la exparticipante de 'Combate' decidió agradecerle a sus fanáticos por el apoyo que viene recibiendo en este momento tan difícil. Asimismo, confesó que debido a la tristeza ha bajado de peso, no tiene apetito y tampoco puede conciliar el sueño.

"Bueno, hago este mensaje para agradecerles. (...) Estoy mal, triste, he bajado de peso y me está costando mucho subir. No tengo hambre, no tengo apetito y no puedo dormir", fueron las palabras de Hayashida.