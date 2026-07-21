Ryan Reynolds confirma nueva película de Deadpool y adelanta que explorará historias inéditas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tienen motivos para celebrar. Ryan Reynolds confirmó que Deadpool volverá a la pantalla grande con una nueva película, poniendo fin a las dudas sobre el futuro del irreverente antihéroe tras el éxito de Deadpool & Wolverine.

Aunque Marvel Studios todavía no ha oficializado el proyecto, el actor aseguró que ya trabaja en el desarrollo de la historia y dejó pistas sobre el rumbo que tomará la esperada producción.

La revelación se produjo durante el Fanatics Fest 2026, donde Reynolds conversó con los asistentes sobre el futuro del personaje. Allí explicó que su intención es llevar al cine historias poco exploradas de los cómics, alejándose de los argumentos que ya fueron adaptados en las entregas anteriores.

"Hay algunos elementos muy profundos que faltan en las películas. Creo que también hay detalles importantes que ni siquiera se han explorado de algunos cómics", señaló el actor al referirse a las posibilidades narrativas que aún tiene el personaje.

El intérprete también destacó el trabajo de los guionistas Fabian Nicieza, cocreador de Deadpool, y Gerry Duggan, cuyas historias podrían convertirse en una importante fuente de inspiración para la nueva cinta. "Hay cosas que vienen. Eventualmente habrá otra película de Deadpool y será grandiosa", afirmó, despertando el entusiasmo de los seguidores de Marvel.

Una historia basada en los cómics más desconocidos

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la intención de Reynolds de rescatar tramas poco conocidas del universo de Deadpool. En lugar de repetir fórmulas ya vistas, el actor busca adaptar historias que solo los lectores habituales de los cómics conocen.

Ryan Reynolds announces at Fanatics Fest that there will be another Deadpool film!⚔️

(🎥 hobbynonsense IG) pic.twitter.com/P96bOw6ESK — Kennedy Ryan Reynolds fan❤️ (@ilyryanreynolds) July 19, 2026

Esta decisión permitiría ofrecer una película con un enfoque distinto, incorporando personajes, conflictos y situaciones que nunca han aparecido en la gran pantalla. Para muchos fanáticos, esta estrategia representa una oportunidad para ampliar el universo del personaje dentro del MCU y sorprender incluso a quienes siguen al personaje desde hace años.

Aunque todavía no existe una fecha de estreno confirmada, diversos medios especializados consideran que el desarrollo del proyecto recién se encuentra en una etapa inicial, por lo que su llegada a los cines podría tardar algunos años.

El futuro de Deadpool en Marvel

Las declaraciones de Reynolds también alimentan las especulaciones sobre el papel que tendrá Deadpool en las próximas producciones del MCU. Tras su incorporación oficial al universo de Marvel con Deadpool & Wolverine, muchos esperan verlo compartir pantalla con otros héroes en futuras entregas.

Si bien meses atrás el actor había sugerido que el personaje funcionaba mejor como parte de un grupo que como protagonista absoluto, ahora dejó claro que el antihéroe todavía tiene historias propias por contar y que ya existen ideas concretas para una nueva aventura cinematográfica.

Por ahora, Marvel Studios mantiene silencio sobre el proyecto, pero la confirmación de Reynolds basta para mantener altas las expectativas. El enorme éxito comercial de las películas anteriores y la popularidad del personaje convierten a esta futura entrega en uno de los proyectos más esperados por los fanáticos de los superhéroes. Si las promesas del actor se cumplen, Deadpool regresará con una historia inédita, cargada de humor irreverente, acción y referencias a los cómics que nunca antes habían llegado al cine.

