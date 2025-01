Famoso director de CINE fue hallado SIN VIDA en el interior de su hogar: ¿Qué ocurrió exactamente?

04/01/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una trágica noticia enlutó a Hollywood. Medios internacionales informaron sobre la muerte de un destacado y famoso director de cine, quien perdió la vida a los 47 años de edad. Su muerte dejó en shock a varias personalidades del mundo del entretenimiento, debido a que fue hallado sin vida al interior de su vivienda.

Falleció famoso director de cine en su hogar

De acuerdo a portales web del entretenimiento internacional, el guionista y director de cine, Jeff Baena, murió recientemente, y sus restos fueron encontrados en su domicilio, en Los Ángeles, Estados Unidos. El cineasta es conocido por filmes como 'Life after beth' y 'The Little Hours', fue también esposo de la actriz Aubrey Plaza, quien se encuentra devastada por este terrible acontecimiento.

Según el medio informativo TMZ, la Policía y equipos de emergencia acudieron a su vivienda al promediar las 10:30 de la mañana del último viernes 3 de enero, debido a que uno de los asistentes de Baena llamó al 911 muy desesperado, informando que lo encontró sin vida. Al llegar, constataron la presencia del cadáver, por lo que se sospecha que el guionista habría cometido suicidio.

"Después de obtener su título en cine en la Universidad de Nueva York, Jeff se mudó a Los Ángeles para lanzar su carrera cinematográfica, consiguiendo inicialmente trabajos de nivel inferior con directores famosos como Robert Zemeckis y David O. Russell", recuerda el portal web como parte de su trayectoria.

Director fue esposo de popular actriz estadounidense

Durante los últimos años, Baena vivió su matrimonio a plenitud con la actriz Aubrey Plaza. La pareja contrajo nupcias en 2021, con una ceremonia privada que luego anunciaron a través de sus redes sociales. Posteriormente, ambos evidenciaron su amor no solo de forma pública, sino también en las producciones en donde trabajaron juntos.

"Estoy muy orgullosa de mi querido esposo Jeff Baena. Soñar con otra película que nos lleve a Italia para causar más problemas (...) ¡Prepárense!", escribió la actriz en un post de su cuenta en Instagram, donde se refirió al director, por primera vez, como su marido.

El portal TMZ indicó que han intentado comunicarse con el agente de Plaza; no obstante, hasta el momento no han recibido respuesta alguna. Además, sugiere que ella está totalmente devastada por el fatal desenlace que tuvo su pareja.

La muerte de este reconocido director y guionista aún continúa siendo investigada. No obstante, su deceso ha dejado desconcertadas a varias figuras de Hollywood, sobre todo a quienes trabajaron en varias de sus producciones cinematográficas.