Federico Salazar revela la triste razón por la que se separó de Katia Condos ¿Qué pasó?

Federico Salazar nunca tuvo inconvenientes en demostrar abiertamente su amor a la madre de sus hijos, Katia Condos; sin embargo, no todo habría sido felicidad en la relación pues, en una oportunidad, tuvieron que separarse ¿Por qué ocurrió ello?

Como se sabe, la pareja recientemente compartió unas imágenes de lo que fue sexta luna de miel en África, la cual se dio tras varios años de relación dedicados a sus hijos y trabajo profesional.

Es así que, en una reciente entrevista para el espacio de Henry Spencer, el conocido presentador de noticias decidió sincerarse y revelar que no todo ha sido felicidad en su relación amorosa con la actriz.

Según dijo, durante la pandemia llegaron a separarse debido a que él presentó un cuadro de depresión tras contraer la Covid-19 y aunque estaba presente físicamente con su familia, mentalmente se encontraba en otro lado.

"Yo tuve unos años de depresión con el covid, me ausenté de la casa, estaba ahí, pero en verdad no estaba. (...) De pronto me da un segundo covid y me volvió a tumbar, depresión e insomnio. (...) Ahí sí hubo una separación, primero porque ella no contaba con una pareja, yo estaba como un bulto ahí", confesó en la entrevista.