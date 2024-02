¡Indignados! Hinchas del Sport Boys a Jesús Barco tras gesto a Melissa Klug: "Su vida personal es aparte"

La derrota de Sport Boys ante Sporting Cristal por 1-3 en la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 dejó a la hinchada del equipo rosado frustrada, y la atención se ha centrado en Jesús Barco, mediocampista del cuadro chalaco, quien ha generado polémica por un gesto inusual antes del partido.

Antes de iniciar el encuentro, el futbolista peruano desplegó un gesto de arrepentimiento para su expareja Melissa Klug, luciendo un polo blanco con la foto de la reconocida figura y su hija, acompañado de la frase: "Perdóname. Todo por ti y por ustedes". Aunque este acto romántico se volvió viral en redes sociales, la reacción de la 'Blanca de Chucuito' no se hizo esperar, generando aún más controversia.

La empresaria se mantiene firme en su decisión de no regresar con el padre de su última hija y continuar con su vida, evidenciando que su enfoque está en apoyar a sus hijos en sus actividades, como lo demostró al asistir a la final de la liga de su hijo con Jefferson Farfán.

En una entrevista con ATV, algunos hinchas de Sport Boys expresaron su molstia, señalando que el equipo perdió no solo por el resultado adverso ante Sporting Cristal, sino también por la falta de concentración de jugadores como Barco en el partido.

Además, el furioso hincha hizo hincapié en que los jugadores deberían estar enfocados en el desarrollo del partido y no distraerse con asuntos personales que podrían afectar el rendimiento del equipo.

"Su vida personal es aparte, no tiene nada que ver, acá están jugando por el Boys. Mira el segundo tiempo, o sea no tienen por qué estar en ese problema. El entrenador Gamboa no se le puede refutar el planteamiento, fue un buen trabajo, lo que pasa es la actitud de los jugadores", agregó.