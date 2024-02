Bryan Reyna no pudo con Larriera: Belgrano cae 1 - 0 contra Newell's en el debut del peruano

Bryan Reyna tuvo un duro comienzo en Argentina: Belgrano no pudo contra Newell's Old Boys de Mauricio Larriera y cayó por la mínima diferencia (1 a 0) en el debut oficial del peruano. ¿Cómo le fue a nuestro compatriota en su primeros minutos?

En un partido sumamente parejo, los 'leprosos', como también se conoce al equipo dirigido por el exentrenador de Alianza Lima, recibían en casa al conjunto de nuestro connacional, que no venía de ganar en los tres primeros partidos de campeonato argentino (un empate y una derrota).

De hecho, este panorama no cambiaría para Belgrano para el final del encuentro. Y es que, tras empatar sin goles en la primera mitad, el juego se decidiría en el segundo tiempo.

Cuando cronómetro del colegiado marcaba el minuto 62, el marcador se abrió: una transición rápida del Newell's Old Boys de Mauricio Larriera terminó en una gran combinación que acabó por conectar con la cabeza Juan Ignacio Ramírez.

Cabe decir que si bien el resultado no fue el esperado para Belgrano, Bryan Reyna intentó aprovechar su oportunidad luego de ingresar a los 63 minutos.

Y es que, tras el gol local, Guillermo Farré intentó buscar una reacción inmediata en su equipo. Con dicho objetivo, nuestro compatriota entró participativo al campo de juego, siendo una opción por las bandas, como también haciendo diagonales.

De hecho, una de las jugadas que más llamó la atención de los hinchas argentinos ocurrió pasado el minuto 85, cuando tras recibir un rebote eludió a un defensor rival, engañó con una clásica ruleta a otro y centró el balón para que su compañero lo conectara con la cabeza.

Como se recuerda, Bryan Reyna enfrentó a un viejo conocido este fin de semana: Mauricio Larriera, exentrenador de Alianza Lima contra quien el futbolista despotricó en noviembre del 2023 tras perder la final con Universitario.

Y es que para el extremo era injusto que el técnico uruguayo no lo haya colocado como titular en la definición de vuelta en 'Matute'.

"Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que sí digo es que no me parece porque he venido sacándome la mier... en estos partidos y no es posible, para mí, arrancar. A mí me jode mucho esto", comentó a la prensa.