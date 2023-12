¡La desmiente! Magaly Medina expone a Ale Fuller por título de su departamento: "Tu novio puso plata"

Durante los últimos días, Ale Fuller ha sido blanco de críticas por parte de Magaly Medina, luego de que la ampayara besándose con Renato Rossini Jr. en el departamento que compartía con su exprometido.

Durante una de las más recientes ediciones de 'Magaly TV, La Firme', la conductora se tomó unos minutos para desmentir a la influencer de 28 años, afirmando que el lugar donde actualmente ella vive también le pertenece a su expareja Francesco Balbi debido a que también puso dinero para la compra del inmueble, el cual aún no habría sido devuelto.

"Dice que la casa es solo de ella, que ella se la ha comprado. Bueno, fuentes bien cercanas a tu exnovio, gente de la que yo no puedo dudar, que están bien informadas, no te voy a decir los nombres, cuando hablo, yo hablo con base. Me dicen que la plata que el novio puso para comprar ese departamento, aún no le ha sido devuelta. O sea, que el departamento solo tuyo no es", dijo la 'Urraca'.