"Las Crónicas de Narnia": Greta Gerwig dirigirá las nuevas películas de Netflix

La cineasta estadounidense Greta Gerwig será la directora de las nuevas películas de "Las Crónicas de Narnia" que producirá Netflix.

De acuerdo a la información difundida por el medio "The New Yorker", la directora de 'Barbie' firmó un contrato para "dirigir al menos dos películas" de la nueva adaptación de la saga literaria escrita por C. S. Lewis.

Cabe recordar que las películas que conformaron aquella trilogía fueron: "Las crónicas de Narnia: El león, la bruja y el ropero" (2005), "Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian" (2008) y "Las crónicas de Narnia: La travesía del viajero del alba" (2010).

Adaptación de Netflix

En el año 2018, la compañia de streaming anunció que había cerrado un acuerdo histórico con The C.S. Lewis Company, siendo esta la primera vez que los derechos de los siete libros del universo "Narnia" estaban en manos de la misma empresa.

Asimismo, Netflix indicó que tenía planeado desarrollar nuevas series y largometrajes sobre el mundo mágico en colaboración con Entertainment One.

"Las queridas 'Crónicas de Narnia' de C.S. Lewis han calado en generaciones de lectores de todo el mundo. Las familias se han enamorado de personajes como Aslan y de todo el mundo de Narnia, y estamos encantados de ser su hogar durante muchos años", dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

En esa misma línea, el productor de Entertainment One, Mark Gordon, señaló que realizar nuevamente una película de la mítica saga significará un importante reto para todos los involucrados.

"Narnia es una de esas raras propiedades que abarca múltiples generaciones y geografías (...) Estamos encantados de colaborar con The C.S. Lewis Company y Netflix, que tienen la capacidad de traducir el universo de Narnia tanto en largometrajes estelares como en programación episódica. No podemos esperar a empezar con las múltiples producciones que esperamos emprender", declaró.

Opinión de la familia

Por otra parte, el hijastro de C.S. Lewis, Douglas Gresham, agradeció que los fanáticos de la franquicia mantengan el interés por las películas de su padastro.

"Es maravilloso saber que gente de todas partes está deseando ver más de Narnia, y que los avances en la tecnología de producción y distribución han hecho posible que las aventuras narnianas cobren vida en todo el mundo (...) Netflix parece ser el mejor medio con el que lograr este objetivo, y estoy deseando trabajar con ellos para conseguirlo", puntualizó.

De esta manera, las nuevas películas de "Las Crónicas de Narnia" que dirigirá Greta Gerwig, con la producción de Netflix, tienen en espera a los fanáticos de la saga literaria escrita por C. S. Lewis.