Milena Warthon 'funa' al promotor que la llevó de gira por Europa: "Nos secuestraron"

17/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La joven cantante Milena Warthon sorprendió a todos sus seguidores con su última revelación acerca de su gira por Europa. Pese a que fue todo un éxito, reconoció que hubieron varios detalles que le jugaron en contra e incluso llegaron a "secuestrarla".

Durante su participación en el podcast de 'Métrica Latina', la querida 'Warmisitay' reveló cómo fue toda su experiencia por el viejo continente y con el promotor que la llevó hasta allá. Pese a que tomó con ilusión esta nueva experiencia, confesó que no todo fue color de rosa cuando ya se encontraba allá.

Milena Warthon 'funa' a su promotor

Entre risas, Warthon reveló que "todo pasó" en su gira por Europa y contó que podría haber 'funado' a la persona que la llevó hasta Europa. Según dijo, el encargo de dicha función no los trató bien cuando llegaron allá y lo tildó de "malagracia".

"Llego un momento en el cual nos tenía medio amarrados porque no nos pasaba los pasajes hasta el día anterior. No sabíamos que hacer. No nos pagaba hasta un minuto antes del show y no sabíamos que íbamos a hacer", expresó.

Sin embargo, la peor parte fue cuando les tocó brindar un show en Torino, Italia. Cuando se encontraban en el establecimiento en el que darían su concierto se les indicó que sus equipos de sonido aún no habían llegado desde Milán. El personal les comunicó este imprevisto faltando solo una hora para su presentación.

Warthon contó que no solo se trataba de brindar un show de "baja calidad", sino que si no lo hacían lo más probable era que "el promotor" los deje "tirados" en Torino. Es decir, se cancelaban las presentaciones que faltaban en Europa y tenían que regresar a Lima.

"Al final tocamos. La gente super linda, era como un pub. No suelo tocar en estos lugares porque son más nocturnos y mi público es más familiar, pero normal tocamos. Nos tocó hacerlo en acústico y alquilaron el backline que tenían en el mismo lugar", señaló.

"Secuestraron" al equipo de Milena Warthon

Tras su concierto en el 'pub', Milena y su equipo se dispuso a retirarse del lugar pero no los dejaron salir del establecimiento. Warthon bromeó afirmando que "nos secuestraron". Según contó, dos guardaespaldas no los dejaron irse de este espacio porque el promotor no había pagado el alquiler del equipo de sonido.

En medio de este suceso, uno de los integrantes de su equipo gritó y dijo: "nos están secuestrando". La joven cantante mencionó que todo se encontraban muy estresados por todo lo que habían pasado ese día y las complicaciones que tuvieron con el idioma.

De esta manera, se dio a conocer que la gira por Europa de Milena Warthon estuvo llena de complicaciones gracias al promotor que la llevó hasta el viejo continente.