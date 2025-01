Retiró puertas y ventanas de su departamento porque inquilinos no pagaron el alquiler: "Deben cinco meses"

23/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un propietario decidió retirar las puertas y las ventanas de su departamento para forzar la salida de sus inquilinos, la familia de Sandrine, asegurando que no habían cumplido con el pago de al menos cinco meses de alquiler.

Retiró puertas y ventanas por pago de alquiler

Según lo revelado por el diario FranceInfo, la familia de Sandrine tuvo que enfrentarse al frío y a las corrientes de aire debido a que la persona que les alquilaba el departamento decidió mandar a algunos trabajadores para quitar sus puertas y ventanas con la excusa de cambiarlas por unas nuevas, las cuales nunca llegaron.

El propietario aseguró que esa medida extrema fue tomada porque la familia "ya no paga el alquiler": "No aseguraron la casa. De hecho, acordamos entre todos que ella me pagaría cinco meses de alquiler", señaló. Sin embargo, Sandrine respondió que todo era falso porque siempre estuvieron al día con sus pagos durante seis meses, por lo cual, calificaba como ilegal el desalojo.

Tras ver que el propietario no tenía en mente volver a colocar las puertas y ventanas en el inmueble, la familia decidió presentar una denuncia y llevar el caso a los tribunales, ya que estaban bajo la intemperie y expuestos al frío que por las mañanas llegaba a -4 °C en la comuna francesa de Montigny-en-Gohelle, en Pas-de-Calais.

Justicia sale a favor de inquilinos y responde a propietario

Sandrine también contó al canal de televisión francés TF1 que las ventanas han sido reemplazadas por cartones y láminas de metal, mientras que la puerta de la entrada no existía. Al verse expuestos a la inseguridad, la familia tuvo que improvisar para evitar robos: atornillaban cada noche una persiana.

Por su parte, la defensa legal del propietario, Emmanuel Riglaire, respondió tajantemente a las acusaciones alegando que existía un acuerdo verbal para que Sandrine asumiera el costo de las nuevas puertas y ventanas, algo que ella niega.

"Vamos a ir a poner el equipo lo más rápido posible. Esta señora no tendrá equipo nuevo. Recibirá el material desmontado, que volveremos a montar. Y de hecho, también tengo la tarea de ordenarle que pague", señaló el abogado.

Sin embargo, a pesar de los intentos de su defensa, el propietario tendrá que reponer y reinstalar el material original de la vivienda, ya que la justicia de su país aseguró que "no puede tomarse la justicia por su mano".

De esta manera, se conoció que el 20 de diciembre un propietario decidió retirar las puertas y ventanas de su departamento para forzar que sus inquilinos se retiren por presunta falta de pago del alquiler. Pero la justicia, a un mes de lo ocurrido, lo condenó a volver a reponer el material en el inmueble ubicado en Francia.