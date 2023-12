Milett Figueroa revela que la muerte de su padre ocurrió "por negligencia": ¿De qué murió?

La reconocida modelo peruana Milett Figueroa protagonizó un conmovedor momento en el set del popular programa de espectáculos argentino 'LAM' el pasado 13 de diciembre. En una reveladora conversación con el conductor Ángel de Brito, abordó temas íntimos, compartiendo detalles sobre la trágica pérdida de su padre y la actual complicada situación familiar que la lleva de vuelta a Lima.

En un sincero diálogo con Ángel de Brito, Milett Figueroa abrió su corazón al hablar por primera vez para la prensa argentina sobre su progenitor. La modelo, actual pareja de Marcelo Tinelli, relató cómo su padre falleció cuando ella tenía 10 años y reveló la triste causa detrás de esta pérdida.

Asimismo, expresó la angustia de saber que una mejor atención médica podría haber hecho la diferencia: "Si hubiera tenido calidad económica en ese momento, hubiera recibido otra atención y quizá contaba con él".

Durante la entrevista, Milett Figueroa también reveló la razón detrás de su decisión de no pasar la Navidad en Argentina junto a Marcelo Tinelli, con quien tenía planes de visitar Lima. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la modelo compartió que atraviesa un complicado momento familiar, específicamente relacionado con la salud del hermano de su madre.

"La verdad es que a mí me encanta Argentina. No me quiero ir y me ha costado el hecho de vivir sola estos meses, la distancia. Ahora tengo un tema familiar muy delicado, el hermano de mi mamá está bastante mal y es por eso que estoy regresando a Perú (...) Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más", confesó Milett Figueroa mientras dejaba escapar algunas lágrimas.