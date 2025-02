Muere Roberta Flack, famosa cantante que interpretó el tema 'Killing me softly with his song'

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La música está de luto. Este lunes 24 de febrero se confirmó la muerte de Roberta Flack, famosa cantante del género soul y R&B que interpretó el mítico tema 'Killing me softly with his song' (Matándome suavemente con su canción). La artista perdió la vida a los 88 años de edad, dejando un enorme vacío entre miles de fanáticos que disfrutaron de su melodiosa voz por décadas.

Muere la icónica cantante Roberta Flack

Medios internacionales reportaron que fue la publicista Eliane Shock quien anunció, a través de un comunicado, el deceso de la artista afroestadounidense. En el pronunciamiento, se mencionó que Flack murió en horas de la mañana, acompañada de sus seres queridos.

"Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Falleció en paz, rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", se lee en parte del comunicado.

Roberta Flack era una destacada pianista.

Si bien no se dio mayores alcances de las causas que derivaron a su fallecimiento, indicios sugieren que Roberta, destacada pianista y ganadora de cuatro premios Grammy, tuvo complicaciones en su salud por la esclerosis lateral amiotrófica que padecía. Tal condición limitó su capacidad para cantar, por lo que se vio obligada a retirarse de la música.

"El mundo ha perdido a una gran artista musical con el fallecimiento de la eterna Roberta Flack. Una artista visionaria y humanitaria, creó música que trascendió géneros, consolidando su legado como una de las voces más influyentes de la música", expresó Harvey Mason Jr., director de la Academia en una dedicatoria póstuma hacia la artista.

Roberta Flack, un ícono de la música

Nacida en 1937, en Carolina del Norte, Roberta tuvo sus inicios en la música como pianista clásica, impartiendo clases con el referido instrumento. Su carrera comenzó cuando cantaba en clubes de jazz, donde fue descubierta por el mítico músico Les McCann, quien elogiaba su voz por la emoción que le generaba al oírla.

Su ascenso a la fama se dio en la década de los años setenta, cuando en 1972, su tema 'The First Time I Ever Saw Your Face' ganó popularidad al ser incluida en un filme del actor Clint Eastwood. Sin embargo, fue la canción 'Killing me softly' quien la llevaría al estrellato mundial, además de otorgarle, por segundo año consecutivo, el premio Grammy a la Mejor Grabación del Año.

La trayectoria de Roberta Flack incluyen cuatro galardones y cerca de 14 nominaciones a los Grammy. Tras ser diagnosticada con esclerosis, condición que afectaba a su sistema nervioso, esta icónica estrella de la música se vio obligada a alejarse de la escena musical.