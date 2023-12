La pronta partida de Pedro Suárez Vértiz ha dejado conmocionados a propios y extraños que lamentan la pérdida del ícono del rock peruano. En definitiva, uno de los más afectados ha sido Jaime Bayly, quien se despidió de un íntimo amigo con un emotivo video en el que revela que el fallecido cantante compuso una canción para él.

A través de su cuenta de YouTube, el autor de 'Los genios' decidió dedicar unas tiernas palabras para el ídolo de la música. En medio de su mensaje de despedida, el escritor contó la vez que el artista escribió unas letras sobre el difícil momento que atravesaba Bayly tras su divorcio con Sandra Masías, madre de sus dos primeras hijas.

La historia se remonta a los últimos meses del año 1997 cuando, de manera aparentemente sorpresiva, el escritor decidió divorciarse luego de haber compartido más de 4 años en matrimonio con Masías.

Sorprendentemente, uno de los más sensibles ante fin del matrimonio fue 'Pedrito'. Y es que el cantante era bastante cercano a la pareja, sobre todo, a Sandra. Es por ello que la noticia de la separación lo motivó a enrumbarse en un nuevo proyecto que involucró hablar sobre el fin de la felicidad familiar.

La famoso canción fue titulada 'Fantasma a presión' y en esta Suárez Vértiz contaba un poco el cómo percibía a su amigo, en medio de la tristeza. Además, hacía referencia al complicado momento que afrontaba al separarse de sus mayores hijas.

"Por esos días, él (Pedro) sabiéndome tan triste, yo viviendo solo en esta isla, extrañando muchísimo a mis hijas Camila y Paola, y por supuesto, extrañando la felicidad familiar que se había roto con Sandra, Pedrito escribió una canción. Me dijo: voy a escribir una canción inspirada en ti", recordó Bayly.

De acuerdo a sus declaraciones, la primera vez que escuchó la canción se encontraba solo en su casa y no pudo evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro. Es así que se dio cuenta que el cantante lo conocía más de lo que él pensaba.

"Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo, en mi casa, me hizo llorar y me hizo caer de rodillas al suelo. Sentí que Pedrito había visitado mi alma, había paseado por mi espíritu, había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia", aseguró el entrevistador.