Peruano abre de 'Rústika' en cerros de SJL y despierta una inesperada reacción de Mauricio Diez Canseco

La conmovedora historia de Pepe, un emprendedor de San Juan de Lurigancho (SJL), ha cautivado las redes sociales al compartir su decisión de mudarse al cerro Cantería en Jicamarca, Huarochirí. Su sueño de abrir un negocio, inspirado en la exitosa cadena 'Rústika' de Mauricio Diez Canseco, ha desencadenado una ola de apoyo y expectación en la comunidad virtual, pero ¿Cuál fue la reacción de popular 'Brad Pizza'?

Con ilusiones que colman su corazón, Pepe ha dado vida a un encantador establecimiento que ha causado impacto por el peculiar nombre que le ha puesto su dueño: 'Rústika'.

El negocio de Pepe ha experimentado un notorio éxito, destacándose por su fachada rústica con esculturas en piedra de los entrañables personajes de 'El chavo del 8', un tributo a la entrada característica de los restaurantes de Mauricio Diez Canseco.

Esta creativa ambientación ha conquistado a un creciente número de comensales, fascinados por su singularidad y conexión con la reconocida cadena gastronómica.

Ante este logro, Mauricio Diez Canseco ha expresado su reconocimiento y admiración hacia el dueño de 'Rústika', Pepe. En lugar de sentirse afectado por la inspiración tomada de este establecimiento, el popular 'Brad Pizza' felicitó el emprendedor por sus logros, resaltando su actitud resiliente y sus ganas de salir adelante.

"Me alegra que Pepe emprenda un negocio en la cima de un cerro y tome como referencia la cadena de restaurantes Rústica para atraer a sus clientes con su bodega llamada 'Rústika'", compartió Mauricio Diez Canseco con el diario Perú 21.

Su esperanza es que Pepe se convierta en un gran empresario en el futuro, destacando que, a pesar de las similitudes en las marcas, 'Rústika' sirve como fuente de inspiración para muchos emprendedores, indicando que están siguiendo el camino correcto.

"Pepe es un ejemplo para muchos de que con esfuerzo se puede salir adelante y no hay lugar que no se pueda emprender. Su visión a futuro es buena y espero que algún momento sea un gran empresario. Muchos me dirán que estoy loco por aplaudir a una persona que copia mi marca, yo lo que veo es que Rústica sirve de inspiración a muchos emprendedores que son potenciales empresarios. Quiere decir que hacemos las cosas bien", finalizó.