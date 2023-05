¡Qué vergüenza! Jossmery Toledo es comparada con Dayanita por su musculatura

¿Realmente se parecen?, la modelo Jossmery Toledo, quien viene siendo contratada por muchas discotecas debido al escándalo de infidelidad con Paolo Hurtado, ha sido comparada con la actriz cómica, Dayanita. Según los internautas ellas se parecen mucho por su desarrollada musculatura.

La cuenta @toneandoperu, publicó un video donde se ve a la expolicía bailando en una plataforma de selfie 360, pues el parecer estaría promocionando un evento que se llevaría a cabo en el local. Ella llevaba puesto un ceñido vestido de rajas blancas y tacones negros, mientras se movía al ritmo de la música que sonaba de fondo.

Los usuarios que vieron el video, que ya acumula más de 40 mil "me gusta", se tomaron con gracia el video y empezaron a poner comentarios diciendo que la expolicía se parece a Dayanita, incluso muchos preguntaban si se trataba de la exintegrante de "JB en ATV".

"¿Dayanita, eres tú?", "Yo solo vine a ver los comentarios", "Pensé que era Dayanita", "Distinguida dama del pueblo", "Más federalm no pasa nada", "Dayanita, ¿Eres tú?", "Cuerpazo de hombre", "¿Es Dayanita?", "Esa cara me parece conocida de antes, qué pequeño es el mundo" , se leen en los comentarios.

Como se recuerda, ambos personajes están causando polémica en estos días, Dayanita por su salida de "JB en ATV", y Jossmery Toledo por haber sido la tercera en discordia entre Paolo Hurtado y su aún esposa, Rosa Fuentes.

Sus excompañeros y cómicos del programa 'JB en ATV' no se callaron nada y arremetieron con toda contra el popular personaje tras sus polémicas declaraciones hacia el show. Y es que Danny Rosales, Alfredo Benavides y Martín Farfán indicaron que la actriz "habría perdido la cabeza".

Las declaraciones de estos personajes tienen lugar luego de que Dayanita revelara aspectos contractuales sobre su anterior vínculo laboral, ya que reveló que la hacían trabajar sin contrato. De hecho, fue el hermano de Jorge Benavides uno de los más críticos con su excompañera.

"No puedes ir en contra de alguien que es correcto. Tengo 30 años de vida artística y he visto pasar muchas personas exactamente igual y espero que no sea un caso de esos. Pierden la cabeza", declaró a 'Magaly TV La Firme'.