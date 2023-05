¡Respondieron con todo! Cómicos de 'JB en ATV' aseguran que Dayanita "ha perdido la cabeza" tras criticar el programa

Dayanita sigue en el ojo de la tormenta. Sus excompañeros y cómicos del programa 'JB en ATV' no se callaron nada y arremetieron con toda contra el popular personaje tras sus polémicas declaraciones hacia el show. Y es que Danny Rosales, Alfredo Benavides y Martín Farfán indicaron que la actriz "habría perdido la cabeza".

Las declaraciones de estos personajes tiene lugar luego de que Dayanita revelara aspectos contractuales sobre su anterior vínculo laboral, ya que reveló que la hacían trabajar sin contrato. De hecho, fue el hermano de Jorge Benavides uno de los más críticos con su excompañera.

"No puedes ir en contra de alguien que es correcto. Tengo 30 años de vida artística y he visto pasar muchas personas exactamente igual y espero que no sea un caso de esos. Pierden la cabeza", declaró a 'Magaly TV La Firme'