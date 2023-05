Cuto Guadalupe aclara sobre su relación con Charlene Castro: "No, yo no estoy casado, yo le decía de cariño"

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Cuto Guadalupe' respondió a los medios de comunicación, el último fin de semana, sobre algunos temas pendientes sobre su relación con Charlene Castro. Al respecto mencionó que ella no era su esposa, sino que "le decía de cariño".

No está casado

Los reporteros del programa Amor y Fuego consultaron a Cuto Guadalupe si se encuentra casado con Charlene Castro a lo que respondió ante las cámaras que "no, yo no estoy casado, yo decía [de cariño]".

Anteriormente, el conductor de "La fe de Cuto" manifestaba que su "esposa" era de nacionalidad boliviana y lo volvió a subrayar ante los reporteros de dicho programa.

"Ella es de Bolivia, tiene doble nacionalidad", volvió a declarar ante este medio.

Sobre su hijo

Cabe recordar, que ni bien se supo de la infidelidad de la pareja de Cuto Guadalupe, su hijo mayor Luis G., se pronunció sobre lo que le parecía la situación que estaba atravesando su padre.

"Los rumores pueden ser ciertos, pueden ser que no y uno no tiene que decir que sí es así o no es así", indicó en un enlace en vivo para A y F.

Ante esto, el exfutolista de Universitario de Deportes dijo que ama a su primogénito y que se "encuentra satisfecho con lo que está haciendo".

Hijo de Cuto habló sobre infidelidad de Charlene Castro

El programa "América Hoy" logró comunicarse con el hijo de 'Cuto', Luis Guadalupe Jr., el joven, tras conocerse la infidelidad de la pareja de su padre.

Ante esto rompió su silencio y confirmó que siempre tuvo sospechas de "esa actitud" de Charlene Castro hacia su padre.

"Yo sinceramente siempre las tuve, siempre he recibido comentarios y ahora viendo todo lo que salió, pues uno saca sus conclusiones que era realmente así lo que pasaba. De los rumores la relacionaban con un tal jefe de allá de las minas y creo que resulta que él es, pues. Comentarios, rumores", se pronunció ante dicho medio.

Pidió que no regresen

Durante el enlace en vivo, Luis Jr. también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a su padre, exhortándole a no reconciliarse con Charlene Castro después de que ella fallara su compromiso y le fuera desleal.

"No puedo decir que estoy de acuerdo con todo, pero respeto mucho la decisión, obvio no es de mi agrado pero no es algo que yo apoyé y él también tendrá que respetar mi posición (...) No puedo aceptar a alguien así al lado de mi padre", subrayó.

Es así como 'Cuto Guadalupe' aclaró a través de los medios de comunicación su relación con Charlene Castro. Al respecto, el exfutbolista de Universitario de Deportes, precisó que no está casado con ella y que le decía esposa "de cariño."