Cuto Guadalupe: ¿Por qué no vivía al lado de Charlene Castro a pesar de sus 10 años de relación?

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después del aparatoso ampay de hace poco más de una semana; se siguen sabiendo más detalles del tipo de relación que mantenían 'Cuto Guadalupe' y Charlene Castro. No vivían juntos a pesar de tener 10 años de relación y un hijo juntos.

¿No vive con Charlene?

Tras su regreso de Miami, los reporteros de Amor y Fuego abordaron al exjugador de Universitario de Deportes, tras su salida del aeropuerto.

Los hombres de prensa le hicieron preguntas relacionadas a con quién estaría viviendo luego de la infidelidad que sufriera por parte de su expareja Charlene Castro.

"Yo vivo con mi mamá, entiende que la relación se acabó", sostuvo para las cámaras de A y F, programa conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre.

Su "fe" sigue intacta

Seguidamente el exdefensa central de la selección peruana dijo que su "fe sigue intacta", pese a todo lo que ha estado viviendo en estos últimos días.

También se refirió a su rol de padre de familia y el tipo de relación que podría tener con la madre de su niño pese al infortunio de la deslealtad por parte de Castro.

"Vamos a ser padres toda la vida, la fe es lo más bonito de la vida", subrayó.

No está casado

Los reporteros del programa Amor y Fuego consultaron a Cuto Guadalupe si se encuentra casado con Charlene Castro a lo que respondió ante las cámaras que "no, yo no estoy casado, yo [le] decía [de cariño]".

Anteriormente, el conductor de "La fe de Cuto" manifestaba que su "esposa" era de nacionalidad boliviana y lo volvió a subrayar ante los reporteros de dicho programa.

TikToks habrían advertido infidelidad de Charlene Castro

Magaly Tv La Firme mostró una recopilación de videos donde algunos dicen lo siguiente: "Hermana piensa en grande, organízate como la Samantha Batallanos, uno en el día y otro en la noche, cada quien con su cariñito y problema resuelto. Al final amar es compartir", y también: "Por qué me dicen que me vaya con el otro, si tú eres el otro".

Otros videos de Magaly Medina; sin embargo, señalaban que no puede presumir a su novio: "¿Por qué no presumes a tu novio?, porque no es mío, es prestado, después lo subo a la red y la dueña se da cuenta y me lo quita, no señor".

Es así como se sabe que el exseleccionado nacional, Cuto Guadalupe, ya no vive con su pareja Charlene Castro, sino con su madre; y descartó, de la misma manera, que continúe la relación de 10 años con la madre de su hijo tras su deslealtad.