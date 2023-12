¡Rompe su silencio! Angie Jibaja se defiende tras denuncia de Jean Paul y Romina: "Lo hice sana"

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy denunciaron que Angie Jibaja irrumpió en su domicilio junto a un desconocido durante la noche de Navidad. Ante ello, la modelo peruana decidió pronunciarse, mostrar sus pruebas y contar su versión ¿Qué dijo?

Como se sabe, la pareja acudió a la comisaría del distrito donde actualmente reside junto a sus tres hijos para sentar una denuncia en contra de la popular 'Chica de los tatuajes'.

Según declaraciones que Romina Gachoy brindó a 'Trome', La Jibaja habría ingresado a su domicilio bajo claros efectos de sustancias tóxicas; sin embargo, la cantante peruana negó tajantemente dicha versión y compartió imágenes de lo que realmente habría ocurrido ese día.

Además, hizo público un comunicado en el que asegura que nunca ingresó violentamente al domicilio del cumbiambero pues, su único objetivo era ver a sus dos menores hijos, con quienes indicó no tiene contacto desde hace 4 años.

"El señor Jean Paul Santa María y su esposa, Romina Gachoy, me acusan de haber ingresado a su casa como DELINCUENTE, el 25 de diciembre. Ahí muestro los videos de ese día que demuestran que fui a intentar ver a mis hijos, a quienes no me permiten ver hace 4 años. Lo hice en estado ecuánime, sana y en paz", se lee inicialmente.