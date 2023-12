¡Asustada! Romina cree que Angie Jibaja habría estado bajo efectos de sustancias cuando ingresó a su casa

Angie Jibaja ha vuelto a estar en el ojo de al tormenta después de ingresar de forma violenta a la casa de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. Ahora, la modelo crees que la 'Chica de los tatuajes' habría estado bajo efectos de sustancias alucinógenas cuando atentó contra la privacidad de sus vivienda.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se ha mostrado muy preocupados por lo sucedido, ya que la 'Chinita' ingresó de forma violenta a su domicilio en compañía de un hombre que responde al nombre de Armando.

La modelo uruguaya está mortificada por lo sucedido y tomó las medidas necesarias; además, dejó entrever que Angie no habría estado lúcida cuando ingresó a su domicilio. "Aparentemente, sí, por cómo hablaba y por lo que hizo. Nosotros estamos muy afectados, pero fuertes por los chicos porque nos necesitan bien", contó a Trome.

Asimismo, la esposa de Jean Paul Santa María aseguró que la visita de Angie los tomó por sorpresa ya que burló la seguridad de su vivienda e intentó ingresar cuando estaba almorzando con su familia. La PNP ya ha tomado el caso y se están realizando las investigaciones correspondientes.

En una reciente entrevista para 'Magaly TV, La Firme', la modelo uruguaya no pudo evitar sentirse afectada por las acusaciones de la popular 'Chica de los tatuajes', asegurando que tomará medidas legales debido a que no solo perjudica su tranquilidad sino a la de sus hijos.

"Todos nos damos cuenta, no sé qué se metió la verdad. Para decir una cosa así (planear la muerte de Angie), encima tan grave. Vamos a hacer una denuncia con esto porque no nos parece que esté divagando o en sus viajes, no sé en qué estado es que ella publica esas cosas. Está metiéndose con nuestra estabilidad en todo sentido", declaró la rubia.