Salim Vera sobre sus nuevos temas en el Dúo Coral: Las canciones de protestas no son mi estilo

En diálogo con Exitosa, el cantante Salim Vera aseguró que sus nuevas canciones en el dúo Coral describen temas sociales, pero no tienen un estilo de protesta. Incluso aclaró que no busca ser parecido a lo que hizo Jorge González en Chile.

En conversación con Jesús Verde para el programa 'Hablemos Claro', Salim Vera contó sobre los temas que ha sacado en conjunto con Alberto Fernández para el llamado dúo Coral. Sobre todo expresó lo que significa el tema llamado 'La Bestia'.

Las palabras que usó para describirlo fue que se trataba de una canción erótica y un encuentro muy explícito. Además de que trataba como explicaba un ser que todos llevan dentro y que los oyentes se podrían sentir identificados de cierta manera.

En cuanto a su composición, Salim explicó que su trabajo le tomó a él y a Alberto casi medio año. Además de que la letra expuesta en el tema era autoría del guitarrista Alberto Fernández, quien al ser consultado por la inspiración explicó que salía de un repertorio personal.

Asimismo expuso que el videoclip del tema fue realizado casi de manera improvisada por la inmediatez en la que tenía que salir. Además precisó que el estacionamiento que se puede apreciar en el video de la canción es justamente el que pertenece al lugar donde vive.

Con respecto a las presentaciones que el dúo podría empezar a tener, el propio cantante peruano especificó que a partir de julio se podrá ver a Coral en los escenarios en vivo. Aunque no se detalló en qué lugar estarán presentándose.

Otro de los temas que ha sacado el dúo Vera - Fernández es 'Balas en marcha'. La canción pese a que parecía tener un tinte de protesta con respecto a lo que se vivió el 7 de diciembre del 2022, día que en Perú se ejecutó el golpe de estado del entonces presidente Pedro Castillo.

Ante el cuestionamiento por el mensaje que daba en la canción, Salim Vera negó que busque tomar un tinte de protesta porque no era un estilo con el que se sienta cómodo. Por ello precisó que el buscaba más comentar los suceso alrededor de la sociedad.

"No quiero enfrascarme en una idea de protesta porque no es mi estilo (...) Quisiera ser Jorge González, pero no lo soy", ironizó.