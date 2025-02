Shakira CANCELA OTRO CONCIERTO: Cantante informó a fanáticos que no se presentará en Medellín

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras realizar su concierto en Lima, Shakira arribó a su natal Colombia, para proseguir con su gira mundial 'Las Mujeres No Lloran'. No obstante, la cantante volvió a causar polémica luego de anunciarse que no se presentará en el show programado para este fin de semana en Medellín.

Shakira cancela show en Medellín

A través de un comunicado, la empresa encargada del espectáculo en dicho lugar informó que se habían registrado algunos inconvenientes en el recinto donde la estrella se presentaría. Fallas técnicas ocurrieron durante la instalación del escenario, y consideraron que esto pondría en riesgo la integridad no solo de Shakira, sino de todos los que acudan.

"Durante el proceso de montaje, del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante, la del público", se lee al inicio de su pronunciamiento.

En ese sentido, aseguró que se están gestionando las posibles fechas de reprogramación para el concierto, y que entiende perfectamente el malestar que tal anuncio pueda provocar entre los fanáticos. Por tal motivo, indicó que se brindará información sobre las entradas y devoluciones en su plataforma virtual.

"El promotor y el equipo de la artista están trabajando juntos y esperan poder reprogramar la fecha en el futuro. Entendemos que esta decisión puede ser molesta para el público que esperaba ansiosamente el show, pero lo más importante es la seguridad de todos", puntualizó la empresa.

Comunicado oficial de empresa encargada de show.

Shakira dará concierto en Lima

Tras haberse cancelado su primer concierto en Lima, la productora encargada del evento anunció que este se reprogramaría para el 16 de noviembre de 2025. Por si fuera poco, anunció que, tras conversar con Shakira, se logró la apertura de un nuevo show, el cual tendría como fecha el 17 de noviembre.

El anuncio significó una luz de esperanza para aquellos fanáticos que no lograron ver a la artista colombiana. Por tal motivo, la preventa de entradas, llevada a cabo el 20 de febrero, generó una demanda muy alta, logrando que sea sold out (agotado) en cuestión de minutos.

Pese a este importante suceso, la cantante Shakira volvió a generar controversia. La empresa encargada de su show en Medellín canceló el evento programado para este fin de semana, dejando muy desconcertados a los fanáticos de la estrella colombiana.