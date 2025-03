Shawn Mendes emocionado por llegar a Perú: ¨Los amo mucho, nos vemos pronto`

24/03/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Shawn Mendes se aproxima a Perú para ofrecer un espectacular concierto el próximo 01 de abril en Costa 21 de San Miguel. Tras seis años de ausencia, el artista de nacionalidad canadiense, envió un saludo a sus fans donde expresa su emoción de llegar a suelo local. ¨Los amo mucho, nos vemos pronto¨, sostiene el artista que viene gracias a su tour ¨Solo para amigos y familia¨. Aún quedan entradas para ver al ídolo de las jovencitas en Teleticket.

Mendes ha recorrido parte de Latinoamérica en este tour que lo lleva a países como Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Argentina y Brasil. Sin lugar a dudas pisar Lima es una emoción grande para el artista pues ha confesar que Perú es parte importante en su carrera.

¨No puedo esperar a volver a su hermoso país. Estaré el 01 de abril en Costa 21. Te amo mucho, nos vemos pronto¨, sostuvo el buen Shawn en un alto a sus actividades.

Shawn Mendes acaba de culminar un exitoso recital en Argentina donde sorprendió a sus fans al cantar ¨Gracias a la vida¨, en memoria de Mercedes Sosa y a todo su público de ese país. No se descarta entonces que el cantante y compositor nos sorprenda con un tema de nuestro país. Su performance lo ha convertido en un ídolo juvenil admirado por su sencillez y potente voz.

El cantante ha prometido un repaso con temas clásicos como There's Nothing Holdin Me Back, Treat You Better, Señorita, Wonder, Stitches, entre muchos otros. Además, llega para regalarnos su nueva producción discográfica.

Cabe señalar que aún quedan entradas para disfrutar de la magia de Shawn Mendes el próximo 01 de abril en el Costa 21 en San Miguel. Los tickets están a la venta en Teleticket. No se descarta que el artista arribe días antes al Perú para hacer un poco de turismo como lo ha venido haciendo hasta el momento en los lugares donde ha ofrecido shows. Recordemos que en el mes de enero Shawn Mendes llegó Cuzco.