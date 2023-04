¿Siempre quisiste ser una chica Barbie? Aprende cómo hacer tu propio póster de la película

05/04/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Miles en redes sociales se entusiasmaron desde que "Barbie the movie" de Greta Gerwig dio a conocer el elenco repleto de estrellas que se presentarán en Barbieland. Los pósters de la película se lanzaron el último 4 de abril y se volvieron virales instantáneamente.

Desde Margot Robbie hasta Issa Rae, cada póster de Barbie tiene una descripción como "Barbie lo es todo" o "Esta Barbie es presidenta". Mientras que los carteles de Ken, protagonizados por Ryan Gosling y Ncuti Gatwa , simplemente dicen: "Él es solo Ken".

¿Cómo hacer tu propio póster de "Barbie the movie"?

Los carteles de "Barbie the movie" tienen un estilo tan distintivo que no pasó mucho tiempo antes de que los fanáticos hicieran los suyos. Afortunadamente, hay una manera muy fácil de hacer uno de estos y no necesitarán la ayuda del Photoshop.

Para celebrar el lanzamiento de los nuevos carteles, Warner Bros. Entertainment ha lanzado una herramienta gratuita llamada Barbie Selfie Generator, para que puedas vivir tus sueños de ser una Barbie o un Ken.

Si quieres unirte a la diversión, primero dirígete a Barbie Selfie Generator, donde aparecerá el siguiente mensaje: "Bienvenido a Barbieland, donde puedes ser Barbie (o Ken). ¡Haz clic abajo para convertirte en un ícono instantáneo!".

Siga todas las instrucciones haciendo clic en Inicio y cargando una foto o tomándose una nueva selfie.

Luego hará que muevas la imagen hasta que estés satisfecho con su posición. También puede editar el pie de foto y cambiar el color de fondo usando las herramientas en la pantalla.

Peruanos crean pósters de Barbie con fotos de celebridades

Los memes y pósters de Barbie presentan de todo, desde personas que suben fotos de ellos mismos en los afiches de Barbie hasta los que reemplazan a la muñeca con figuras icónicas como Susy Díaz, Brunella Horna, Daylin Curbelo, Tula Rodríguez, Koky Belaunde, entre otros.

¿Cómo hacer póster de Barbie?

¿Cuándo se estrenará "Barbie the movie" de Greta Gerwig?

La muy esperada película "Barbie the movie" de Greta Gerwig llegará a todos los cines el 21 de julio de 2023, protagonizada por Margot Robbie, de 32 años, como Barbie junto a su novio Ken, interpretado por Ryan Gosling, de 42.

Otras celebridades que se revelaron que aparecerían en la película incluyen a los miembros del elenco de Sex Education de Netflix, Ncuti Gatwa, Emma Mackey y Connor Swindells. Will Ferrell interpretará al CEO de Mattel, e incluso Helen Mirren narrará la película.