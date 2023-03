Una suegra borró con Photoshop a la esposa de su hijo en las fotos de su propia boda

23/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Este hecho ocurrió en Colombia, y se volvió curioso, luego que una madre al tener una mala relación con la esposa de su hijo decidió borrar la foto familiar de la boda en donde estaba ella, y su nuera, lo que ha generado debates en las redes sociales.

Decir que tenemos una mala relación con la suegra normalmente es caer en 'clichés' y estereotipos incomodos, pero es una realidad que existen personan que tienen un vínculo tóxico con la familia de su pareja, incluso hasta dar un paso más allá y demostrar mediante acciones que superan cualquier límite.

Este es el caso de la familia de la 'tiktoker' colombiana Vanessa Tascón, quien mediante un video publicado en sus redes sociales contó como su abuela paterna odiaba a su madre desde que la conoció.

Historias que superan la ficción

Dicha historia debería ser digna de cualquier guion de alguna novela de drama, pero es una realidad que muchas mujeres e incluso hombres tienen que afrontar.

En el video de TikTok la mujer muestra una de las fotos de la boda de sus padres. En ella aparece toda la familia, incluidos los recién casados, pero al compararla con otra foto que tiene su abuela en su casa, la novia de ese entonces está borrada.

Vanessa explica que su abuela, mandó a hacer una réplica de la foto original del día de la boda de su hijo y pidió que borraran a la novia de la imagen haciendo uso del programa de Photoshop.

Y no es necesario ser expertos para poder detectar montajes fotográficos y ver que en la imagen que está en la casa de la abuela algo no cuadra bien, pues uno de los tíos aparece con todo su pantalón, opacando así a la novia, haciéndose entender que no existe la mujer casada en ese cuadro.

Esta es la foto que fue manipulada por la suegra

La foto en cuestión es esta, y se evidencia que la suegra borró con Photoshop a la esposa de su hijo en el recuerdo de su boda:

Suegra borra a nuera de la foto de su propia boda.

¿Por qué existe la mala relación con las suegras?

De acuerdo a psicólogos, los conflictos suelen surgir porque ambas partes sienten una invasión de su zona.

Por una parte, la suegra a menudo se siente incapaz y celosa de compartir con otra persona a su hijo que ha criado muchos años, por lo que siente que alguien intenta ocupar su lugar.

Otra razón puede ser que la madre tiene unas expectativas de la nuera que no se pueden ajustar a la realidad, por lo que se siente decepcionada y la rechaza.

Por otra, las nueras son conscientes de lo fuerte que puede ser el vínculo entre madre e hijo y temen no ser capaces de estar a la altura de las expectativas de la suegra o incluso que nunca van a tener un vínculo igual de sólido. La presión que esto les genera le hace sentirse inseguras y rechazadas.