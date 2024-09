Andrés Wiese ILUSIONA a sus fans con posible retorno a 'Al Fondo Hay Sitio': "Me reuní para volver"

Andrés Wiese dejó sorprendidos a sus fans tras dejar abierta la posibilidad de regresar a la actuación en la famosa serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS) tras tener algunas conversaciones y reuniones con la producción.

En una reciente entrevista brindada al programa de YouTube 'La Lengua' de Jesús Alzamora, el popular 'Nicolás de las Casas' dio a conocer aspectos desconocidos de su vida privada y algunas anécdotas vividas a lo largo de su trayectoria artística. Sin embargo, no pudo evitar ser consultado sobre si desea volver a 'AFHS'.

Según contó, recibió una invitación para una reunión virtual de parte de la productora de América TV, Estela Redhead, quien le propuso abordar el tema de un nuevo proyecto del canal.

Cuando llegó el momento de unirse al Zoom se dio cuenta de que varios de sus excompañeros del elenco como Nataniel Sánchez, Erick Elera, Adolfo Chuiman, Gustavo Bueno, Yvonne Frayssinet también estaban presentes lo que le dejó claro que se trataría para ver un posible regreso a la serie.

"Me reuní. (...) Pasaron mil emociones en tres segundos, era mucha información. Ver a mis compañeros después de tantos años fue bonito, pero por otro lado no sabía si yo quería regresar. (...) Les pedí una reunión en privado a la producción porque no estaba preparado", comentó Andrés Wiese.