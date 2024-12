Milett Figueroa aparece LLORANDO en el avance del nuevo reality de Marcelo Tinelli: ¿Qué ocurrió?

El nuevo reality de Marcelo Tinelli está muy cerca de estrenarse. Por ello, un nuevo avance se liberó en las plataformas digitales, mostrando pequeños fragmentos de lo que será un verdadero escándalo. Lo más llamativo de este vistazo surge con la aparición de Milett Figueroa, quien en este formato tendrá un rol que desatará controversia.

La plataforma de streaming de 'Amazon Prime' mostró el tráiler oficial de 'Los Tinelli', una especie de serie en donde el polémico conductor argentino compartirá con el público detalles de su vida privada. A su vez, los hijos e hijas de 'Marce' participarán en el reality, por lo que su familia estará muy involucrada en el desarrollo de los episodios.

Conforme a las imágenes, los hechos ocurrieron tiempo atrás, en la mansión que Marcelo posee en Uruguay. Dicho lugar, ubicado en Punta del Este, es el favorito de los Tinelli para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, la plena armonía se interrumpió con la llegada de la modelo peruana, quien fue invitada por el presentador para que conviva brevemente con sus descendientes.

"Me olvidé de contarles que invité a mi nueva novia, Milett, a mi casa", mencionó Marcelo. La noticia no fue del todo bien recibida por sus hijas, quienes no dudaron en expresar su incomodidad por lo ocurrido. "Me parece que antes lo tendría que haber hablado", indicó Candelaria Tinelli,