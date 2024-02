"Taylor Swift: The Eras Tour": Película será estrenada en Disney+ el próximo 15 de marzo

08/02/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La película que muestra los conciertos de la famosa cantante norteamericana, 'Taylor Swift: The Eras Tour', durante su última gira, será estrenada el próximo 15 de marzo en la plataforma de streaming Disney+.

Así lo anunció la interprete de 'Shake It Off' a través de su cuenta de Instagram, en la que señaló que tras una larga búsqueda de plataforma por fin se decantó por el servicio de The Walt Disney Company.

Estreno en streaming

La cantante americana inició 'The Eras Tour' en marzo del año pasado y culminará en diciembre de este año, con última fecha en Canadá. Durante sus conciertos, la máxima cantante pop del momento repasa por sus canciones de sus 10 discos publicados hasta el momento.

Los fanáticos pueden disfrutar desde su primer disco, 'Taylor Swift', hasta el último, Midnights. La gran asistencia de fans y la emoción por el especial evento artístico llevó a la cantante a grabar su gira y realizar la película documental.

Si bien el archivo audiovisual ya llegó a los cines, generando un récord de venta de entradas a nivel mundial, ahora los seguidores de Swift podrán disfrutar de la película en la comodidad de sus hogares.

¿Cómo ver "Taylor Swift: The Eras Tour" en Disney+?

Los 'swifties' podrán ver "Taylor Swift: The Eras Tour" el próximo viernes 15 de marzo en Disney+. Según se precisó, el lanzamiento será en todas las regiones, incluido Latinoamérica.

Como se sabe, esta plataforma de streaming tiene un costo de suscripción de 27.90 soles mensuales. Además, se puede adquirir el combo con Star+ por 49.90 soles mensuales. Aquellos que deseen el paquete anual, este tiene un valor de 279.90 soles.

La lista de canciones que se pueden escuchar en la película incluye:

"Miss Americana & the Heartbreak Prince"

"Cruel Summer"

"The Man"

"You Need to Calm Down"

"Lover"

"The Archer"

"Fearless"

"You Belong with Me"

"Love Story"

"Evermore"

"Karma"

Gana premio 'Mejor Álbum del año'

La denominada 'Persona del Año 2023' ha conseguido romper un record histórico durante la última edición de los Grammys tras haber ganado el premio a 'Mejor Álbum del año' por Midnights.

En medio de una gira mundial, una polémica relación con un jugador de la NFL y la regrabación de sus discos iniciales, la interprete de 'Anti-hero' marcó un hito en la industria musical una vez más luego haber obtenido por cuarta vez el galardón más importante de la noche.

