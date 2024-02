Grammys 2024: Esta es la lista completa de los artistas que ganaron un gramófono

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La 66 edición de los Premios Grammy fue una ceremonia memorable con una fuerte presencia femenina, pues muchas artistas mujeres se alzaron con un gramófono en reconocimiento a su gran aporte a la música.

Taylor Swift se destacó al ganar varios premios, incluyendo el álbum del año por "Midnights". Este premio marca su cuarta victoria en esta categoría, superando a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

Durante su discurso de aceptación, Swift anunció su próximo álbum, que se lanzará en abril. Otro gran momento de la noche fue el premio a la grabación del año, que fue para Miley Cyrus.

La ceremonia también contó con emocionantes actuaciones en vivo, como el tributo de Annie Lennox a la fallecida Sinead O'Connor, el dueto entre Tracy Chapman y el cantante de country Luke Combs, y las actuaciones de Dua Lipa, Joni Mitchell y Billy Joel, quien presentó su nuevo sencillo "Turn the Lights Back On".

Lista completa de ganadores

Entre los ganadores destacados se encuentran SZA, quien lideraba en nominaciones con nueve, Victoria Monét como artista revelación y Boygenius en la categoría de rock. Además, la colombiana Karol G se convirtió en la primera artista femenina en triunfar en la categoría de género urbano.

A continuación, te presenta la lista de los ganadores en las categorías más importantes de los Premios Grammy.

ÁLBUM DEL AÑO - 'Midnights', Taylor Swift.

GRABACIÓN DEL AÑO - 'Flowers', Miley Cyrus

CANCIÓN DEL AÑO - 'What Was I Made For?', Billie Eilish

MEJOR NUEVO ARTISTA - Victoria Monét

PRODUCTOR NO CLÁSICO DEL AÑO - Jack Antonoff

COMPOSITOR NO CLÁSICO DEL AÑO - Theron Thomas

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO - 'X Mí (Vol. 1)', Gaby Moreno

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA - 'Mañana Será Bonito', Karol G.

MEJOR ÁLBUM LATINO DE ROCK O ALTERNATIVO - 'Vida Cotidiana', Juanes y 'De Todas Las Flores', Natalia Lafourcade

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA (INCLUYENDO TEXANO) - 'Génesis', Peso Pluma

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL - 'Siembra: 45º Aniversario (En Vivo en el Coliseo de Puerto Rico, 14 de Mayo 2022)', Rubén Blades

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO - 'El Arte del Bolero Vol. 2', Miguel Zenón y Luis Perdomo

MEJOR ACTUACIÓN DE RAP - 'Scientists & Engineers', Killer Mike con André 3000, Future y Eryn Allen Kane.

Es así que, los Grammys premiaron a los mejores artistas del mundo y el poder femenino se hizo presente en la noche más importante de la música, pues las categorías más importantes fueron ganadas por mujeres.