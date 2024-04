Taylor Swift estrena nuevo disco 'The Tortured Poets Department' y sorprende a sus fans con álbum doble

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En febrero de este año, durante la ceremonia de los Grammy, Taylor Swift anunció que lanzaría su decimoprimer disco de estudio titulado 'The Tortured Poets Department' el 19 de abril de este 2024. La fecha llegó y todas las 'swifties' estaban ansiosas por conocer las letras del nuevo álbum; sin embargo, la cantante americana sorprendió a todos publicando una segunda parte de dicha producción durante la madrugada de este viernes.

"Es una sorpresa a las 2 a. m.: The Tortured Poets Department es un álbum secreto DOBLE. Había escrito tanta poesía torturada en los últimos 2 años y quería compartirlo todo con vosotros, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Anthology. 15 canciones extra. Y ahora la historia ya no es mía... es todo tuyo", se lee en su publicación de instagram.

¿Dedicado a Joe Alwyn?

A inicios del 2023, Taylor Swift terminó su relación de más de 6 años con Joe Alwyn y con el anuncio de su nuevo álbum todas sus seguidores tenían muy en claro que muchas de las canciones irían dedicadas a él. En las redes sociales, algunas 'swifties' se han atrevido a calificar como 'tormentosa' su historia de amor con el actor británico.

En palabras de la cantante, este nuevo disco es "una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales". Además, señala que se trata de un capítulo "cerrado y clausurado" de su vida.

"Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada", mencionó.

Una de las canciones más significativas del álbum es "So Long, London", ocupando el track 5 en el disco. Cabe resaltar que este suele ser el puesto que ocupa la canción más potente y llena de metáforas del álbum.

Lista de canciones

La primera parte del álbum incluye: "Fortnight", "The Tortured Poets Department", "My Boy Only Breaks His Favorite Toys", "Down Bad", "So Long, London", "But Daddy I Love Him", "Fresh Out the Slammer", "Florida!!!", "Guilty as Sin?", "Who's Afraid Of Little Old Me?", "I Can Fix Him (No Really I Can)", "loml", "I Can Do It With A Broken Heart", "The Smallest Man Who Ever Lived", "The Alchemy", "Clara Bow".

En tanto, la segunda parte está compuesta por: "The Black Dog", "Imgonnagetyouback", "The Albatross", "Chloe or Sam or Sophia or Marcus", "How Dit It End?", "So High School", "I Hate It Here", "thanK you alMee", "I Look in People's Windows", "The Prophecy", "Cassandra", "Peter", "The Bolter", "Robin" y "The Manuscript".

De esta manera, una vez más Taylor Swift lanzó un nuevo álbum exitoso, titulado 'The Tortured Poets Department' con el que sorprendió a todas sus fanáticas.