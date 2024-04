¡Destrozado! Esta es la RAZÓN por la que Julián Zucchi viajó a Argentina en medio de pelea mediática con Yiddá

Julián Zucchi continúa sumergido en la polémica. Esta vez, el actor argentino protagonizó un peculiar momento tras aparecer presuntamente ebrio durante una trasmisión en vivo y revelar la verdadera razón por la que tuvo que regresar a Argentina en medio de su disputa mediática con Yiddá Eslava.

La polémica entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi sigue acaparando las portadas de los diferentes medios de espectáculos, sobre todo por los dardos que se lanzan en redes sociales.

Sin embargo, esta vez, el artista extranjero utilizó su cuenta oficial de Instagram para hacer una fuerte revelación respecto a su reciente viaje a Argentina.

Entre lágrimas, el productor de 'Sí, mi amor: La Película' contó que su madre sufrió un infarto en 2023 y tras el reciente escándalo que vive por la ruptura con la madre de sus hijos, su progenitora tuvo una recaída, por lo que se vio obligado a regresar a tierras 'gauchas'.

Durante los minutos que estuvo En Vivo, Julián Zucchi se mostró sumamente sensible y afectado, además, agradeció el apoyo que está recibiendo por varios de sus fanáticos.

Enseguida, el artista extranjero contó que siempre se esforzó por hacer las cosas bien durante su permanencia en nuestro país, mientras que varias personas pedían que corte el 'live' y otros convocaban a sus amigos para que lo ayuden.

"Yo luché mucho por hacer las cosas bien, por portarme mejor en un país que no es el mío. Intenté hacer las cosas y me pagaron muy mal, les juro por mi vida que me pagaron muy mal y quizás me arrepienta de hacer este live, pero es desde el corazón", manifestó para luego quedarse dormido.