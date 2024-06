Taylor Swift: Gasto en hoteles y tiendas de ropa de Europa se dispara tras llegada de cantante americana

27/06/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La llegada de Taylor Swift a Europa ha generado que los gastos en hoteles y tiendas de ropa del Viejo Continente se disparen, en el marco de 'The Eras Tour'.

La Mastercard Spending Pulse dio a conocer que la performance de la cantante americana en Madrid coincidió con un aumento del 31% en el gasto interanual de los hospedajes. Además, se reportó el incremento del 35% de ventas en tiendas de ropa, en modalidad virtual y presencial.

El impacto de Taylor Swift en Europa

Las miles de 'swifties' que llegaron hasta la capital de España provocó que se incrementen las ventas en un 16% en los restaurantes. Los locales de venta de accesorios de moda también registraron una subida del 19%, con respecto al periodo anterior.

Sin embargo, su impacto se habría extendido en Lyon y Edimburgo. En la ciudad francesa, el gasto en hoteles y alojamientos reportó una subida de 118% en comparación con el año 2023. La capital escocesa reportó un incremento del 26% en hostelería y del 29% en hoteles.

"La gira de Taylor Swift, que comenzó en mayo en Europa, ha generado importantes beneficios económicos en todo el continente, de forma similar a sus otras actuaciones en todo el mundo", señaló la jefa de Instituto Económico de Mastercard en Europa, Oriente Medio y África.

La especialista señala que la cantante americana es una prueba de que los eventos musicales de este tipo llegan a ser bastante beneficiosos para la economía local.

'Taylor Swift: The Eras Tour'

La cantante americana inició 'The Eras Tour' en marzo del año pasado y culminó su recorrido por Estados Unidos en diciembre del 2023 con una última fecha en Canadá. Durante sus conciertos, la máxima cantante pop del momento repasa por sus canciones de sus 11 discos publicados hasta el momento.

Sin embargo, para todas aquellas 'swifties' que no pueden asistir al concierto, puedan disfrutar de la película que filmó su compañía. El archivo se encuentra disponible en Disney+ y se pueden escuchar los siguientes temas: "Miss Americana & the Heartbreak Prince", "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "Lover", "The Archer", "Fearless", "You Belong with Me", "Love Story", "Evermore" y "Karma".

Como se sabe, esta plataforma de streaming tiene un costo de suscripción de 27.90 soles mensuales. Además, se puede adquirir el combo con Star+ por 49.90 soles mensuales. Aquellos que deseen el paquete anual, este tiene un valor de 279.90 soles.

De esta manera, se dio a conocer que la llegada de Taylor Swift a Europa ha conseguido disparar el gasto en hoteles y tiendas de ropa.