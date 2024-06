¡Polémica! Extrabajadora revela cuáles son los objetos que NUNCA se LAVAN en un hotel: "Puedo confirmarlo"

08/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La higiene y el buen servicio son las expectativas básicas de los huéspedes al llegar a un hotel tras un largo viaje, listos para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, incluso en los hoteles más lujosos, a menudo surgen sorpresas inesperadas y una extrabajadora ha revelado cuáles son las cosas que los hospedajes casi nunca se lavan.

Aunque se confíe en que las habitaciones han sido adecuadamente limpiadas y desinfectadas, los empleados de limpieza no siempre siguen los protocolos de higiene. Elliana Madrid, una ex trabajadora de hotel, reveló los objetos que comúnmente no son limpiados, sin que los huéspedes se den cuenta.

En un video que subió a TikTok, Elliana expuso a su antiguo jefe, explicando que durante su tiempo en el servicio de limpieza, le indicaron que no limpiara ciertos objetos regularmente. Aunque no se proporcionó una razón específica, se sospecha que se debe a la falta de seguimiento de los protocolos por parte de los empleados.

Entre los objetos que se le indicó no limpiar están la cafetera, tazas, vasos de cristal, almohadas, sábanas, cobertores y las mantas colocadas al pie de la cama. A pesar de no haber mencionado el nombre del hotel donde trabajó, la joven generó muchas dudas sobre la limpieza real de los hoteles.

El video de Elliana, que acumula más de 35 mil "me gusta" y 900 comentarios y ha motivado a otros ex empleados de limpieza de hoteles a compartir sus experiencias, con algunos confirmando y otros refutando sus declaraciones.

"Trabajé en un hotel de 5 estrellas y puedo confirmar esto. Nunca usen los vasos de vidrio", "No creo que sea real, los hoteles 5 estrellas tienen altos estándares de limpieza", No sabía esto, es terrible", "Nunca volveré a confiar en la limpieza de los hoteles", fueron algunos de los comentarios.

