TikTok: Joven estadounidense escucha 'gasolina' y se viraliza por no entender la letra "Estoy estresado", dijo

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La plataforma de TikTok nunca deja de sorprender a los usuarios. Esta vez, se viralizó un clip en el que un joven estadounidense intentó cantar parte de 'Gasolina', popular tema del cantante Daddy Yankee.

El joven, de nombre Denzel Crisp, compartió el video en donde demostró la peculiar manera en la que escucha el español en su día a día. Esto debido a que, al ser natural del país, el creador de contenidos de TikTok no conoce muy bien ni domina correctamente el idioma.

Es por ello que, su reacción al no poder entender bien la canción, causó divertidas reacciones en los usuarios hispanohablantes.

Joven se lamenta "Me siento estresado"

Denzel Crisp es ligeramente conocido en la red por compartir videos en donde sus seguidores le sugieren canciones en español para que demuestre su comprensión del idioma. En este caso en particular, la canción de Daddy Yankee resultó un tanto difícil para él, debido a la rapidez con la que canta el interprete puertorriqueño al inicio de su canción.

"Estoy estresado", mencionó Denzel al inicio del video. Pero lo que no que más ansiedad le produjo fue el momento en que la letra de 'La Gasolina' empezó a sonar. El joven, con gestos y expresiones faciales, mostró lo difícil que le resultaba entender la canción.

Conforme seguía reproduciendo el éxito de Daddy, el rostro del joven se hacia más sorpresivo, al punto que solo atinó a abrir la boca al máximo, mientras dirigía su mirada a todos lados.

Luego de terminar con la primera parte de la canción, Densel movió sus manos en señal de negación, mientras seguía confundido. Posteriormente, solo atinó a reírse debido a que seguía sin entender nada en lo absoluto.

"Terremale, ptu.. Her male in el her toilet", fueron las pocas palabras que el conocido usuario de TikTok pudo decir en su intento de pronunciar el español.

Usuarios reaccionan a video viral

Los usuarios de la red no dudaron en compartir sus reacciones y lo gracioso que les pareció el video, pues muchos de ellos aseguraron hablar español y tampoco comprender qué dice Daddy Yankee en 'Gasolina'.

"Tranquilo, ni los españoles lo entendemos" y "Ni yo que hablo español he logrado saber qué dice en esa parte" fueron algunos de los divertidos comentarios que recibió el tiktoker en su video viral.

Fue así como, a raíz del video viral, se pudo conocer a Denzel Crisp, joven estadounidense que, por desgracia, no pudo comprender el tema de Daddy Yankee 'Gasolina'.