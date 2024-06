28/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las primeras horas de la madrugada, un live de la tiktoker Rafaella Nicolle vivió una escena inesperadamente dramática cuando un sismo de magnitud 7 golpeó el departamento de Arequipa, Perú. Mientras cenaba, uno de sus seguidores le alertó sobre el movimiento telúrico, pero ella inicialmente ignoró el aviso. Sin embargo, cuando la tierra comenzó a temblar, tuvo una inesperada reacción.

Inesperada reacción

Durante una transmisión en vivo, una tiktoker disfrutaba de su cena mientras interactuaba con sus seguidores. En medio de la conversación, uno de sus seguidores, posiblemente alertado por su teléfono móvil, le informó sobre un sismo inminente. Sin embargo, Rafaella Nicolle, escéptica, respondió: "¿De qué? No me asustes", y continuó comiendo sin darle mayor importancia al comentario.

Pocos segundos después, la tiktoker comenzó a sentir el verdadero impacto del sismo. La tierra empezó a temblar, y su reacción fue inmediata. Dejó de comer y, sorprendida, tomó su celular y anunció a sus seguidores: " Chicos, temblor caraj* ". Con una mezcla de incredulidad y preocupación, añadió: "Mier*, no jod*s. No, gente, yo no salgo de acá. No para ".

En medio del caos, recordó a su gato Sultán y corrió a buscarlo. Con la cámara aún en mano, se dirigió a donde su mascota dormía y le preguntó: "Oye, mi gato ¿Sultán estás bien?". Para su sorpresa, el pequeño animalito permaneció impasible, continuando su sueño a pesar del fuerte sacudón.

Reacciones y comentarios

El video de la transmisión, que ya cuenta con más de 21 mil reproducciones, generó una variedad de comentarios entre sus seguidores. Algunos, también residentes en la zona afectada, compartieron sus propias experiencias.

"No sentí nada, me quedé seco", comentó uno. Otro seguidor mencionó: "Yo estaba en cama, tenía flojera". Mientras que otro, aparentemente habituado a estos eventos, señaló: "Estoy acostumbrado".

Detalles del sismo en Arequipa

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 12:36 a.m. del viernes 28 de junio, con un epicentro en el mar a 54 kilómetros al suroeste del distrito de Yauca, en la provincia de Caravelí, Arequipa.

La profundidad del sismo fue de 42 kilómetros y presentó una intensidad de grado VI en el distrito de Yauca.

Lo que comenzó como un simple live de una tiktoker cenando se transformó en una experiencia intensa y real cuando un sismo de magnitud 7 sacudió Arequipa. Aunque inicialmente ignoró la alerta de uno de sus seguidores, Rafaella Nicolle pronto se dio cuenta de la gravedad del evento. Su reacción sorprendente.