Uchulú revela que aún no realiza el viaje a Cancún que se ganó en 'La casa de Magaly' ¿Cuál es el motivo?

Hace unos meses, la Uchulú ganó un jugoso premio en 'La casa de Magaly'. Este consistía en un pasaje doble a Cancún, sin embargo, después que la influencer no ha hecho efectivo el viaje, muchos se preguntaron en motivo. Ante esto, ella decidió revelar la razón por la cuál aún no usa los boletos de avión.

La creadora de contenido para rede sociales brindó una entrevista para un medio local y fue consultada sobre el motivo por el que aún no había empacado sus maletas. Según dijo, aún tiene mucho tiempo para hacer efectivo el viaje y debe hacer algunas coordinaciones.

"Todavía no he viajado. Es válido hasta marzo del próximo año. Lo que pasa es que para cobrar el premio se debe hacer con un mes de anticipación", dijo en un inicio.

En otro momento de sus declaraciones, Etza Wong (nombre real de Uchulú) dijo que nadie en el set de Magaly, incluyéndola, esperaba que hubiera un premio sorpresa.

Finalmente, destacó la participación de sus compañeros, como Samahara Lobatón, Vanessa López entre otros. "No sabíamos que iba a haber un premio. Es más, como no hubo eliminación, todos somos ganadores", concluyó.

A través de una entrevista a 'Hablemos de belleza', la influencer se sinceró y decidió hablar sobre sus relaciones de pareja. Sin embargo, llamó la atención de la entrevistadora y de todos sus seguidores fue escucharla decir que uno de los hombres que fue su pareja "era un amor prohibido", ya que tenía esposa. Uchulú también explicó que él siempre le decía que solo mantenía una relación de padres con la mamá de su hijo.

"No, no estoy enamorada. Enamorada de la vida y del dinero. Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido", explicó Uchulú ante las cámaras y detalló que su pareja era de Pucallpa.