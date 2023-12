¿Mayra Couto hacía llorar a Junior Silva? Exponen detalles inéditos de la relación que hubo entre los actores

Mayra Couto y Junior Silva mantuvieron una relación de dos años cuando ambos ingresaron a la popular serie 'Al Fondo Hay Sitio'; sin embargo, recientemente se revelaron detalles inéditos de lo que habrían vivido mientras estaban juntos.

Como se recuerda, ambos actores también fueron pareja en la ficción cuando interpretaron a 'Grace' y 'Kevin', siendo este último apodado como 'Pollo Gordo' en 'AFHS'.

Es así que, en una reciente entrevista, el exintegrante de 'Torbellino', Gabriel Calvo, contó detalles que casi nadie conocía del romance de estos artistas.

Al respecto, mencionó que, pese a haber trabajado poco tiempo con Mayra en la extinta serie 'Graffiti', pudo conocer que la relación que tenía con Junior Silva no fue del todo sana al ver sufrir reiteradas veces al exparticipante de 'El Gran Chef Famosos'.

Asimismo, afirmó que el 'lenguaje inclusivo' que usa la artista con el objetivo de promover el feminismo no es de su agrado debido a que no quiere que "destrocen el castellano".

"Mayra Couto... a mí no me hagan un destroce en el castellano. No me gusta a mí", manifestó entre risas.