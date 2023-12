La 'Uchulú' lanza advertencia a Dayanita por si vuelve con Topito: "Se la van a hacer varias veces"

Esta última semana, Dayanita se vio envuelta en una complicada situación debido al ampay de su expareja Topito con otra mujer. Al respecto, la 'Uchulú' decidió pronunciarse y lanzarle una contundente advertencia a la actriz cómica.

En una reciente entrevista para 'El Popular', Etza Wong, mejor conocida como la 'Uchulú' fue consultada sobre la infidelidad de Topito a Dayanita; sin embargo, lejos de aconsejarla, optó por advertirle a su amiga y colega en el medio.

"Más que recomendarle, yo digo que si ya le fueron infiel, no espere que no le vayan a ser infiel nuevamente porque ese es un círculo vicioso", declaró al medio.

Asimismo, precisó que si por algún motivo decide darle una nueva oportunidad, volverán a serle infiel, lo cual le terminaría sirviendo de aprendizaje para que pueda darse cuenta de la situación.

En esa misma línea, recordó que hace algunos años vivió una situación similar, asegurando que muchas veces es complicado soltar a una persona por la que sientes un gran cariño; sin embargo, dejó en claro que con el tiempo logró alejarse y sobre todo superar el momento.

En cuanto a su actual situación sentimental, la ganadora de 'La Casa De Magaly' dijo encontrarse sola y tranquila debido a que está enfocada en su estabilidad emocional y sus proyectos para el año 2024.

"Yo estoy tranqui. Mi corazón está tranquilo. No estoy con nadie, estoy recuperando mi estabilidad, mi confianza. Me estoy enamorando más de mí y se viene un cambio, viene la 'Uchu' renovada para el 2024", expresó bastante entusiasmada.

En una pasada entrevista, la 'Uchulú' se animó a revelar que se enteró que una de las parejas con las que estuvo era un hombre casado y con hijos, motivo por el cual, decidió terminarle.

"Tuve una relación de un año y medio, que lo terminé hace tres meses porque no dio para más. Él tenía su mujer y su hijo, no es broma, él supuestamente había terminado con su mujer. Me había mentido", explicó 'Uchulú' ante las cámaras, detallando que su pareja era de Pucallpa.