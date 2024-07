¿BOICOT? Televisión rusa no transmitirá los Juegos Olímpicos, por primera vez, desde 1984

26/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Sorprendente! Por primera vez, luego de cuarenta años, la televisión rusa no transmitirá los Juegos Olímpicos de París 2024, según han informado los medios nacionales del país. Esto se debería, muy probablemente, a la poca representación de deportistas rusos que han arribado a Francia.

Ante esta situación, mucho se especula sobre la intención de los medios de ese país de boicotear los JJ. OO., debido a la similar situación que ocurrió en la edición de 1984 en Estados Unidos, cuando se prohibió su transmisión.

Televisión rusa no transmitirá JJ. OO.

En esa línea, medios televisivos del país como Canal Uno y Rossía han anunciado que definitivamente no emitirán el evento bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los momentos donde sus compatriotas participen en sus disciplinas. Este insólito hecho no habría ocurrido desde hace más de cuarenta años, cuando la Unión Soviética declinó de participar en los juegos que se celebraron en Los Ángeles.

Como se recuerda, en la edición de Tokio 2021, se habría tomado la decisión política de no mostrar al equipo ruso compitiendo con su emblema nacional. Sin embargo, en esa oportunidad sí se trasmitió la participación de los Juegos en los canales de televisión del país, pese a las restricciones que habían.

Cabe destacar que, por decisión del Comité Olímpico Internacional, los deportistas rusos deberán ser neutrales, lo cual significa que no podrán utilizar símbolos nacionales ni podrán entonar su himno. Este sería un reflejo de las consecuencias por la invasión a Ucrania. Ante ello, diversos países anunciaron sanciones políticas y económicas, por lo que dentro de estas se vio afectada la participación del país ruso en los Juegos Olímpicos de este año.

Rusia participará pero con pocos atletas

Diversos comentarios surgieron tras la decisión de televisoras rusas de no difundir la transmisión de su participación en los Juegos. Algunos consideran que este boicot se deba a un tema financiero, debido a la poca presencia de atletas rusos, los cuales no garantizarían gran audiencia.

Serán solo 15 atletas rusos y 16 bielorrusos los que competirán como neutrales en los Juegos Olímpicos de París. La lista incluye a siete tenistas, tres piragüistas, tres ciclistas, un nadador y una gimnasta en trampolín, muy distinto a los 335 deportistas que participaron también sin bandera en Tokio, cuando aún no había empezado la guerra en Ucrania. De esta manera, la televisión rusa ha anunciado que no transmitirán los Juegos Olímpicos, algo que no ocurría desde 1984.