¡Y vendrá a Perú! ¿Qué artista fue nombrado como el más popular del mundo por Récord Guiness?

23/03/2023

El más oído por la gente. La reconocida compañía Récord Guiness anunció esta semana que un nuevo cantante se ganó la marca de ser el artista más popular del mundo. La inesperada noticia fue divulgada en una publicación hecha por las redes sociales de la empresa.

En esa misma nota, Récord Guiness también informó que los criterios para hacer este reconocimiento se basaron en los números obtenidos por Spotify. Allí, el cantante en cuestión logró alcanzar dos nuevos récords gracias a sus producciones musicales.

El más escuchado con la canción más reproducida

"Abel Tesfaye, más conocido como 'The Weeknd', es satisfactoriamente el artista más popular y el músico más famoso en el todo el mundo y nadie nisiquiera se le acerca un poco", fueron las palabras con la que la famosa compañía entregó dicha denominación.

Y es que los temas de la celebridad de 33 años alcanzaron números estratosféricos en el inicio de este año, lo cuales le han permitido superar a intérpretes de la talla de Miley Cirus, Shakira, Ariana Grande, Taylor Swift y Rihanna. De hecho, el cantautor masculino que más se le acerca es Ed Sheeran, quien se encuentra a casi 40 millones de oyentes mensuales.

¿Qué números le valieron para ser considerado el más popular en el mundo?

De acuerdo a la información recogida por la compañía de records desde Spotify, The Weeknd sobrepasó dos grandes registros con sus populares canciones.

Uno de ellos fue el de oyentes mensuales en Spotify, donde el norteamericano acumula más de 111.4 millones de usuarios hasta el 20 de marzo de 2023. Precisamente, el segundo hito alcanzado por Abel Tesfaye fue el ser el primer artista en superar los 100 millones de oyentes por mes.

Vendrá a Perú

Perú es uno de los países que podrá contar con la presencia de The Weeknd luego de ser nombrado como el artista más popular del mundo, ya que tiene un concierto programado para fines de 2023. Para ser exactos, el cantante se presentará el 22 de octubre pasadas las 07:00 p.m. en el Estadio San Marcos.

De hecho, cuando la venta de entradas para su presentación tuvo lugar, la preventa se agotó en cuestión de horas ante la gran demanda de sus fanáticos.

De este modo, nuestro país podrá recibir al artista más popular del mundo según Récord Guiness y será en el último trimestre del año donde el Perú podrá disfrutar de las canciones de 'Call Out My Name', 'Die for you' y 'Blinding Lights'.