¡Fuerte y claro! Shakira lanza potente mensaje tras estreno de nuevas canciones: "Hay un lugar en el infierno para mujeres que no apoyan a otras"

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La exitosa cantante colombiana Shakira está dando que hablar, los últimos días, debido a que trasciende que tendrá una entrevista donde revelará detalles de sus recientes éxitos musicales.

Su rompimiento con el exfutbolista del Barcelona, Gerad Piqué, por una infidelidad con una trabajadora de su empresa, Clara Chía, ha sido el ingrediente perfecto para la creación de sus nuevos hits, que han sido muy bien recibidos por su público, y también, por extraños.

El tema del adulterio es algo que identifica a buena parte de las seguidoras de la cantante y su apoyo en redes sociales es más que vital. Canciones como "Te felicito", "Monotonía", el tema con Bizarrap "Music Sessions #53" y su nueva colaboración con Karol G "TGQ", evidentemente muestran una indirecta hacia Gerard Piqué.

Algunos, incluso, comentan que hay cierto "despecho" en sus letras; lo que le ha traído fuertes críticas por parte de sus detractores. Ante esto, "Shaki" no se queda callada y lanza un fuerte y decidido mensaje.

"Hay un lugar reservado en el infierno para mujeres que no apoyan a otras (...) Estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay", señaló la artista ante el periodista de la cadena NMás.

Trasciende que, en los próximos días, se estaría transmitiendo esta entrevista.

Milan le pidió grabar con Bizarrap

Otro de los destapes que realizará la cantante colombiana será el cómo se le ocurrió grabar una de las canciones que llegó al top 1, en tiempo récord. 'Music Sessions #53′, ocupó el primer lugar en el top 50 de Spotify tras 24 horas de haber sido lanzada el 11 de enero.

Shakira contará en esta misma entrevista que su hijo mayor, Milan, fue quien le sugirió que grabase un tema con el que él considera un "dios".

"Lo de la sesión 53 con 'Biza' es resultado de una sugerencia de Milán. Me dijo 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino (...) Tengo grabado un audio de Milán a mi manager, le dice 'Jamie, tienes que hacer, por favor, que mi mami cante con Bizarrap", sostuvo en la entrevista la referente colombiana.

También contó que, durante la grabación del material audiovisual, el menor le dijo que se acercase más al micrófono para mejorar la calidad del video.

"Cuando estábamos editando el video, llega y dice: "Mamá, estás un poquito lejos del micrófono ahí, hay que arreglar esto y esto", añadió Shakira.

Sin duda, Milan ha sido su mayor empuje e impulso para grabar un tema exitoso, que sigue dando la hora en las plataformas digitales.