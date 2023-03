¿Shakira se volvió a enamorar? Cantante colombiana es vinculada con reconocido presentador

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira estuvo hace unos días en Nueva York para una entrevista en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Posterior a ello, la cantante tuvo la oportunidad de ir al partido de hockey apoyando a los New York Islanders. Sin embargo, no lo hizo sola, llegó con el presentador de "Today" Carson Daley, y esto despertó rumores de un posible romance.

Daly y Shakira fueron fotografiados juntos en el evento y la cuenta de New York Islanders publicó una foto en las redes sociales e hicieron una gran leyenda sobre cómo "¡La reina de la música latina animó a las Isles con Carson Daly!", escribieron los isleños en Twitter, donde el equipo publicó un video estelar.

Todo parece indicar que fue un reencuentro alegre para Shakira y Daly, de 49 años, ya que el dúo trabajó anteriormente en "The Voice" de NBC en 2013 y 2014.

Programa de televisión especula sobre nuevo romance

El programa de Telemundo "Hoy día" fue uno de los primeros medios en especular sobre este posible romance entre Shakira y Carson Daly.

"Dicen que Shakira podría tener un nuevo novio o pretendiente. La reciente visita de la colombiana a Nueva York desató rumores de romance. Ella fue a un partido de hockey acompañada del presentador Carson Daly, a quien conoce desde el 2001 y con quien ha sido vista en varias ocasiones", dijo una de las conductoras de "Hoy día".

¿Quién es Carson Daly?

Carson Daly es un personaje de radio y televisión estadounidense de 50 años. En 2003, era uno de los reconocido VJ de MTV y DJ de la estación de radio 106.7 KROQ-FM del sur de California.

Shakira triunfa en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

Shakira y el productor argentino Bizarrap estrenaron su primera presentación en vivo de su canción "Bzrp Music Sessions vol. 53" en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", con un gran grupo de fanáticos brindando coros para los artistas.

La canción fue lanzada en enero y se convirtió en un éxito por su ritmo bailable y su letra pegadiza, la cual está dirigida al ex de Shakira, el futbolista Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chia.