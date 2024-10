¿Ya es hora? Mariah Carey comparte ADELANTO de su CANCIÓN NAVIDEÑA para este 2024

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Faltan tan solo un mes para el inicio de la temporada navideña 2024. No obstante, algunas personas en el mundo ya se alistan para disfrutar de lo que consideran "la época más bonita del año". Por su parte, la cantante Mariah Carey planea mantenerse vigente como la indiscutible 'Reina de la navidad', de la mano de su clásico hit 'All I Want For Christmas Is You'.

Mariah Carey sorprende en redes

Desde hace algunos años, la artista estadounidense ha logrado que la canción navideña logre una alta popularidad en las plataformas de streaming, lo cual le genera muchas ventas a nivel mundial. Pero esto, lejos de ser una coincidencia, tiene una explicación muy particular.

La intérprete R&B ha logrado catapultarse como la artista de la temporada por excelencia, debido a que, semanas previas al primero de noviembre, comparte videos que anuncian el inicio de las festividades, y con ello, la masificación de su popular villancico.

La cuentas oficiales de Mariah suelen publicar un clip promocional el 31 de octubre, cuya fecha está marcada en su país natal por la festividad del Halloween. No obstante, la artista decidió dar un adelanto a penas comenzó el décimo mes, sorprendiendo a sus fans.

En un video, la cantante se luce a bordo de un jet privado, en donde suena la tonada de su smash hit. Con destino al "polo norte", Mariah le reclamó al piloto con un melodioso "¡Todavía no!", y añadió mirando a la cámara, "Siempre me aceleran".

Esto, además de ser un guiño para sus seguidores, es parte de una broma popular en internet. Tras la masiva popularidad de 'All I Want For Christmas Is You', los cibernautas consideran Mariah ya debe " ser descongelada " para dar inicio a la temporada de la Navidad.

Mariah atravesó por difíciles momentos

Quizá este año, la estrella no tenga el mismo entusiasmo que la caracteriza. Hace más de un mes, anunció con mucha pena que su madre y hermana habían fallecido. Lo más impactante de este lamentable hecho se debe a que ambas mujeres perdieron la vida el mismo día, algo que la artista sufre por completo.

"Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", reveló para la revista People.

No obstante, Mariah Carey promete garantizar que la Navidad sea una época llena de fantasía y magia, sobre todo ahora que compartió el adelanto de su más grande éxito musical, el cual se vuelve muy popular en esta temporada.