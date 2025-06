Acusan a esposa de Dilbert Aguilar de mantener romance secreto con joven huancaíno: "Llegué a ser el amante"

03/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una inesperada revelación sacudió el mundo de la farándula. Cristian Boza, un huancaíno que vive en España, acusa a Jazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, de haber mantenido una relación clandestina con él mientras seguía apareciendo feliz y sonriente en la tele con el cumbiambero.

Acusan a esposa de Dilbert Aguilar de infidelidad

Cristian Boza rompió su silencio desde España y lo hizo con todo. En una videollamada con el programa Magaly TV, La Firme, el joven huancaíno contó con lujo de detalles cómo conoció a Jazmín Gutarra en 2018, cuando él trabajaba como taxista en Huancayo.

Asegura que ella le pidió su número tras llevarla a una discoteca, y más tarde lo llamó para que la recogiera y llevara a otro local... pero esta vez, entraron juntos. Desde ahí, todo se volvió cada vez más frecuente.

Cristian Boza afirma que Jazmín Gutarra nunca quiso decirle su nombre real, posiblemente por miedo a que se enterara que era esposa de un famoso. Sin embargo, no tardó en descubrirlo.

Lo curioso es que, según él, ella le aseguró que Dilbert Aguilar solo era su amigo y que lo respetaba mucho, aunque la historia que mostraban en televisión era completamente distinta.

Como prueba, el joven mostró un video grabado dentro de un auto donde se le ve dándole un beso a Jazmín Gutarra... y ella le corresponde con toda confianza.

Además, dijo que ella viajaba seguido a Lima pero que, aun así, mantenían contacto constante. Incluso, le enviaba videos diciendo que lo extrañaba y que lo quería, aunque nunca mencionaba nombres.

Jazmín Gutarra encaró a nueva pareja de su "amante"

El testimonio no queda ahí. Cristian Boza aseguró que Jazmín Gutarra llegó a presentarle a la hija que tiene con Dilbert Aguilar y, en una ocasión, incluso lo llevó a una discoteca con su familia. "Me presentó como un amigo. Como estaban todos, no podía haber muestras de cariño", reveló.

Pero, como en toda novela, los celos empezaron a entrar en escena. Cristian Boza sostiene que Jazmín Gutarra recibió comentarios de que él salía con otras chicas y, poco a poco, la relación se fue enfriando. Finalmente, el joven conoció a otra persona y se enamoró.

Sin embargo, todo no acabó ahí. Según Cristian Boza, en mayo de 2021, Jazmín Gutarra reapareció y llegó al punto de buscar el número de su nueva pareja para encararla. Todo esto mientras seguía saliendo en televisión con Dilbert Aguilar como si su relación estuviera intacta.

