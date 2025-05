¿Onelia Molina y Nico Ponce en una relación? Picante escena en podcast desata los rumores: "Te pagaré con amor"

Onelia Molina sigue dando de qué hablar y esta vez tras protagonizar una picante escena en un podcast junto a Nico Ponce. El inesperado encuentro generó la alerta de un posible romance entre la chica reality y el actor.

Onelia Molina se convirtió en una de las conductoras del podcast 'Doble Sentido', lo que le permite mostrar una nueva faceta en su vida artística. En una emisión del programa, la chica reality no pudo evitar lucirse nerviosa con el invitado Nico Ponce, un amigo de larga data con quien, según revelaciones, tuvo cierto distanciamiento, ya que al momento de tener que presentarlo se le dificultaba hablar con serenidad.

"Es un churro y deseado. Es muy buen amigo mío", empezó explicando Onelia, mientras el actor agregó que su presunto alejamiento se dio aparentemente porque una expareja se sentía inseguro: "Me diste explicaciones porque me desbloqueaste de Instagram".

Sin embargo, tras recordar algunas anécdotas, las cosas se acaloraron más cuando la expareja de Mario Irivarren tuvo que protagonizar una escena con Nico, lo que dejó al descubierto la conexión y la confianza que existe entre ellos.

Ambos se acercaron tanto que, prácticamente, casi terminan dándose un beso. "Te pagaré con amor", indicó el actor, mientras Onelia lo miraba tímidamente y se acercaba aún más a él, pero todo cambió drásticamente cuando Nico señaló: "He estado pensando las cosas, pero quiero decirte que quiero cerrar ciclos".

La modelo no dudó en romper la complicidad con una cachetada, aunque se trataba de la recreación de una escena para medir el nivel actoral de Nico. La producción del podcast pidió recrear nuevamente el momento, pero ella se rehusó.

"No me hagas acordar. Estoy harta de los hombres que quieren cerrar ciclos. Me trae malos recuerdos esas palabras, tengo traumas", sentenció Onelia, reflejando su incomodidad por recordar el aparente motivo por el cual terminó su romance con Mario Irivarren.