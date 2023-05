¿Adiós a su fe? 'Cuto' Guadalupe se pronuncia tras ampay de su pareja Charlene Castro

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El día 15 de mayo, alrededor de las 11:20 pm, el exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe, se pronunció sobre el ampay realizado a su pareja y madre de su hijo, Charlene Castro, a quien se le vio saliendo de un hotel de tres estrellas en el distrito de Barranco junto a un misterioso hombre.

¿Qué dijo el expelotero?

A través de su cuenta de Instagram, 'Cuto' Guadalupe dijo tajantemente que brindaría mayor información a través de una conferencia de prensa, por única vez y que ya no quería que sigan tocando el tema por bienestar de sus familiares, en especial por el hijo que tiene con Charlene.

"Ante los últimos hechos públicos que me relacionan, estaré pronunciándome, por única vez, el día de mañana 16 a las 9:00 a.m., en el Restaurante Cuto 16, en la Perla, Callao", se lee en la descripción del post publicado.

¿Qué piensa 'Cuto' sobre la infidelidad en una relación?

Como se recuerda, el expelotero 'Cuto' Guadalupe se pronunció antes sobre la situación sentimental de su compañero futbolista, Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, donde señaló que ellos todavía podían retomar su relación si es que 'solucionan sus problemas', de manera que puedan continuar con su matrimonio y seguir junto a sus hijos.

Además, no dudó en enfatizar que a veces uno no se percata de las consecuencias de sus propias acciones. Dando a entender que para él 'no es justo que termine una relación por ese tipo de cosas' y dando pie a que se podría perdonar una posible infidelidad. ¿Será así, ahora que ampayaron a su pareja, Charlene Castro?

¿Qué pasó con su relación?

Como se recuerda, las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme' captó la aparente infidelidad de la actual pareja del exfutbolista. Magaly Medina explicó que gracias a su equipo de investigación logró obtener las imágenes en exclusiva del ampay.

"Ella deja a su hijo en el restaurante después del gimnasio en la tarde, camina, toma un taxi, se va a Barranco. Se baja del taxi unas tres cuadras antes del hotel, en plan despiste. Entra caminando, ella es la que recoge las llaves", comenzó a explicar antes de emitir la nota.

¿Habrán más imágenes del encuentro clandestino de Charlene? En su programa, Magaly Medina manifestó que tenía en su poder más escenas que comprometerían a la pareja de 'Cuto' Guadalupe con el misterioso hombre, pero por temas legales no los transmitiría.